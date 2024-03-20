Sakla Beni 21. BÖLÜM İZLE - Sakla Beni son bölüm izle - Star TV Sakla Beni izle

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Sakla Beni dizisinde heyecan dorukta. Sakla Beni'nin 21 Mart Perşembe günü ekranlara gelecek 21. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Cemre Baysel'in paylaştığı Sakla Beni dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Sakla Beni STAR TV son bölüm' sorgulaması yapıyor. İşte Sakla Beni son bölüm bilgileri...

Sakla Beni 21. YENİ BÖLÜM İZLE

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SAKLA BENİ GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Naz'ın boşanmayı istediğini söylemesi bir anda soğuk rüzgarlar estirirken, İncila ev için imzaladığı belgeyi ateşe atar. Öfkesi yatışmayan Naz, Mete'ye hiçbir zaman iyi bir çift olamadıklarını söyleyerek boşanma konusunda ısrarını sürdürür. Yıllardır büyük sorunlarla mücadele eden Gülten'in üzerindeki ölü toprağını atmaya başlaması herkes için sürpriz olur.

Sakla Beni 21. YENİ BÖLÜM İZLE

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Mete ile İncila arasında bir şeyler olduğundan şüphelenen Kadir, bu konuyu Mete'ye açar fakat onu çok şaşırtan şeyler duyar. Naz'ın boşanmak için yardım istemesiyle kendini kötü hisseden İncila, ona istediği yardımı yapmaktan kaçınır. Kızının Mete'den ayrılmasına sıcak bakmayan Filiz, onu bu kararından döndürmek için her yolu dener, fakat İzzet ile ilgili öğreneceği sarsıcı gerçeğe hiç hazırlıklı değildir. Ailelerinin tüm ısrarlarına rağmen Mete ve Naz boşanmak için büyük bir adım atarken, aralarındaki en büyük engel kalkan İncila ile Mete'yi şimdi zor bir karar beklemektedir.