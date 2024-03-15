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YALI ÇAPKINI 63. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 63. bölümü fragmanı merakla bekleniyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin yeni bölümü detayları araştırılıyor. Yalı Çapkını 63. bölümü fragman izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 15:10
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YALI ÇAPKINI 63. BÖLÜM FRAGMANI | Yalı Çapkını yeni bölüm fragman izle

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını 63. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı detayları merak ediliyor ve Yalı Çapkını fragman izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 63. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Orhan'ın hapisten çıkışı herkesi çok mutlu eder fakat Suna ile Kaya'nın boşanacaklarını söylemesi tüm moralleri bozar. Kaya'nın Suna'ya el kaldırması evde infial yaratırken, duruma çok öfkelenen Ferit onu durdurur. Kaya'nın Suna'ya el kaldırdığı haberi Seyran ve Kazım'ı çok öfkelendirir ve soluğu Korhan'ların evinde alırlar ancak Suna'dan hiç beklemedikleri bir tepki görürler.

Kazım'ın yaptığı zorbalıklara dur demeye karar veren Ferit, her şeyi göze alarak Seyran'ı Kazım'dan çekip alır. İkili arasında şefkatli ve sevgi dolu bir an yaşanırken, Seyran niçin nişanlanmak zorunda kaldığını anlatır. Seyran'ın yaptığı fedakarlık herkesi çok etkilerken, Kont Ziya'nın da yardımıyla Ökkeş'i etkisiz hale getirirler. Halis Ağa ve Hattuç arasında sürpriz bir gelişme yaşanırken, zor günleri geride bırakmak isteyen Ferit, Seyran'ı yeni bir başlangıç yapmak için ikna etmeye çalışır.

YALI ÇAPKINI 63. BÖLÜM FRAGMAN İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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