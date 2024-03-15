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📺Yalı Çapkını 62. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını izle STAR TV

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 62. bölümü ekranlara geliyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 62. bölümü 15 Mart Cuma günü yayınlanıyor. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 62. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 10:30 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 10:40
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📺Yalı Çapkını 62. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını izle STAR TV

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 62. yeni bölümü ile ekranlara geldi Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 62. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 62. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 62. BÖLÜM ÖZETİ

Orhan'ın hapisten çıkışı herkesi çok mutlu eder fakat Suna ile Kaya'nın boşanacaklarını söylemesi tüm moralleri bozar. Kaya'nın Suna'ya el kaldırması evde infial yaratırken, duruma çok öfkelenen Ferit onu durdurur. Kaya'nın Suna'ya el kaldırdığı haberi Seyran ve Kazım'ı çok öfkelendirir ve soluğu Korhan'ların evinde alırlar ancak Suna'dan hiç beklemedikleri bir tepki görürler.

Kazım'ın yaptığı zorbalıklara dur demeye karar veren Ferit, her şeyi göze alarak Seyran'ı Kazım'dan çekip alır. İkili arasında şefkatli ve sevgi dolu bir an yaşanırken, Seyran niçin nişanlanmak zorunda kaldığını anlatır. Seyran'ın yaptığı fedakarlık herkesi çok etkilerken, Kont Ziya'nın da yardımıyla Ökkeş'i etkisiz hale getirirler. Halis Ağa ve Hattuç arasında sürpriz bir gelişme yaşanırken, zor günleri geride bırakmak isteyen Ferit, Seyran'ı yeni bir başlangıç yapmak için ikna etmeye çalışır.

YALI ÇAPKINI 62. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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