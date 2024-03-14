ALDATMAK 61. YENİ BÖLÜM İZLE FULL - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD

ALDATMAK 61. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 61. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 61. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 61. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 61. BÖLÜM KONUSU

Kahraman'ın verdiği hayat mücadelesi Mualla ve Oylum'u bir araya getirse de ikili arasında buzların erimesi kolay olmayacaktır.

Güzide'nin aldığı haber onu Dündar ile zor bir yüzleşmeye sürükler. Tarık ise Güzide ile Sezai'ye huzur vermemek için elinden geleni yapar. Bu evliliği kabullenemeyen bir diğer kişi olan İpek ise büyük bir hamle yapmaya hazırlanır.

Kendini bir çıkmazda bulan Serra, Oltan'a karşı büyük kozunu kullanır. Tolga ise babasını şaşırtacak bir incelik gösterir. Selin hayatında sağlıklı bir döneme yelken açarken beklenmedik bir itiraf Kaşifoğlu ailesi için korkunç sonuçlar doğuracaktır…

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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