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YEMEKTEYİZ puan tablosu 12 MART Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çiğdem kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ilk yarışmacısı Çiğdem Hanım oldu. Çiğdem Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çiğdem kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 12 Mart puan tablosu haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 19:00 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 19:20
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 12 MART Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Çiğdem kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Hatice Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 11 Mart 2024 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ ÇİĞDEM KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 12 Mart yarışmacısı Çiğdem Hanım oldu. Çiğdem Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HATİCE KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 11 Mart yarışmacısı Hatice Hanım oldu. Hatice Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Çiğdem: 4

Arzu: 4

İsa: 5

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