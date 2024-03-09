📺Kardeşlerim 120. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm

Kardeşlerim 120. son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitliyor. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geldi. Kardeşlerim 120. bölümü full izlemek için dizinin takipçileri araştırma yapıyor. İşte Kardeşlerim son bölüm tek parça...

👉KARDEŞLERİM 120. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Orhan'ın attığı tokat yüzünden evi terk eden Oğulcan, hem babasına hem de Ömer'e karşı tavır alır. Akif, türlü yalan ve numaralarla Nebahat'ten ayrılmasını isteyen Süreyya'yı oyalarken; Aybike, Tolga ile Yasmin'in arasının düzelmesi için çabalar. Oğulcan, kendisinden hiç beklenmeyecek radikal hamleler yaparak, herkesi şaşkınlığa uğratır. Gökhan'la ilgili endişelerini Nebahat'le paylaşan Ayla, Akiflerden destek alır. Süsen ile Aybike, Ataman Koleji'nde yapılacak sürpriz bir turnuvaya katılmak için hırs yaparlar. Hayatıyla ilgili ciddi bir bilgi öğrenen Akif neye uğradığını şaşırırken, Cansu ve Aybike arasındaki gerginlik, Orhan'ı kahreden bir kazaya yol açar.

👉KARDEŞLERİM 120. BÖLÜM İZLE

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