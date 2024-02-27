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Bir Sevdadır 5. bölüm izle! TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 5. bölüm FULL İZLE

TRT ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, yeni bölümüyle 28 Şubat Çarşamba günü ekrana gelecek. Başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in paylaştığı Bir Sevdadır, sırlarla dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. TRT 1'de yayımlanan Bir Sevdadır'ın 5. bölümünü izlemek isteyenler için 'Bir Sevdadır 5. bölüm izle! TRT1 yeni bölüm FULL İZLE' linklerini haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 18:50 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 19:10
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Bir Sevdadır 5. bölüm izle! TRT 1 Bir Sevdadır dizisi 5. bölüm FULL İZLE

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Bir Sevdadır, 5. bölümüyle 28 Şubat Çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşacak. Senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in başrolleri paylaştığı Bir Sevdadır'ın 5. bölüm özetini ve yeni bölüm izleme linkini sizler için derledik.

Bir Sevdadır 5. bölüm izlemek için tıklayın

Bir Sevdadır Tüm Bölümler İçin TIKLAYIN

BİR SEVDADIR 5. BÖLÜM KONUSU

Ünal yaptığı takas sayesinde Yeşil'i ele geçirdiğinden emindir. Sonunda hedefine ulaşmıştır. Tufan ise bu işi sorunsuz halletmek zorundadır. Aksi halde babasının ona duyduğu tüm güveni tekrar kaybedecektir. Cenap Ağa çiftliğinde sevinçli haber beklenirken, Bıçakçı'lar büyük bir oyunun içine girmiştir. Yeşil'i ele geçiren Ünal onu konağa götürebilecek midir? Yoksa Yasin ve Yeşil'in planı onları kurtarmaya yetecek midir?

Bıçakçı Konağı'nda gergin bekleyiş sürmektedir. Gülender iki çocuğuna da sağ salim kavuşmayı ümit ederken Yeşil'in sorunsuz teslim edilmesini umuyordur. Bir diğer taraftan Cenap'ın elinde büyük bir koz vardır. Yasin'in doping skandalı henüz basında duyulmamıştır…

Doping skandalının basında yer almasıyla Bıçakçı ailesi tekrar tarumar olur. İshak Ali olayın gizli kalmasını sağlayamamıştır. Cenap Ağa ve İshak Ali kozlarını yeniden nasıl paylaşacaktır? Tüm Türkiye karşısında karalanan Yasin Bıçakçı bu iftira sonucunda ne yapacaktır? Bu iftirayı çözmek için birlik olan Yasin ve Yeşil'i ipuçları nereye götürecektir? Artık namlunun ucunda olan Tufan bu işi temizlemek zorundadır. İki ailenin mücadelesinde bu defa kartlar kim için açılacak?

Bir Sevdadır 5. bölüm izlemek için tıklayın

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