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📺Yargı 84. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi, 84. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yargı'nın yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Yargı 84. bölüm full izle, Kanal D Yargı izle, Yargı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin 84. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 12:20 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 12:20
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📺Yargı 84. BÖLÜM İZLE FULL | Yargı SON BÖLÜM izle Kanal D tek parça

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 25 Şubat Pazar günü yeni ve 84. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı yeni bölüm bilgileri; Yargı 84. yeni bölümü...

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👉YARGI 84. BÖLÜM İZLE

YARGI 84. BÖLÜM KONUSU

Ceylin ile Ilgaz aralarındaki gerilimli havayı çözerken İclal'in gelişi gündemlerine bomba gibi düşmüştür. Sorgu odasından Ilgaz ile İclal'in konuşmasına şahit olan ve de sarsılan Ceylin'i şimdiye kadar hiç duymadığı bir geçmiş hikaye beklemektedir.

Yiğit'in ölü bulunmasıyla başlayan olaylar, gizli tanık olan abisi Mustafa'nın da öldürülmesiyle iyice içinden çıkılması zor bir hal almıştır. Başlarda sıradan bir aile gibi gözüken Cennet'in ailesi ve etrafındaki son sır perdesi de aralanacak, tüm gizli kalmış gerçekler ortaya çıkacaktır.

Baba kaybını henüz atlatamamış Kaya ailesinde sular bir türlü durulmamaktadır. Merdan'ın Kadir'i öldürme şüphesiyle gözaltına alınması sonrası şimdi de şüpheli sıfatıyla tüm oklar Çınar'ı göstermektedir. Çınar'ın yolculuğu etrafındakileri de yıka döke meçhul bir sona doğru ilerlemektedir.

Sevdikleri için her türlü yan yolu kullanmaktan çekinmeyen Ceylin'i içinden çıkılmaz bir durum beklemektedir. Ilgaz'a verdiği sözler, kurtarılmayı bekleyen Çınar, gerçeği bulmak üzere olan İclal ve yanında durması gereken ailesi arasında sıkışmıştır. Üstelik bu kez Çınar için kaldırdıkları düşünülen taşın altında Yekta ile kendisi de varken...

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👉YARGI 84. BÖLÜM İZLE

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