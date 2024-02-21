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ALDATMAK 59. YENİ BÖLÜM İZLE FULL - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD

atv ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak, yeni sezonda izleyicileriyle buluşacak. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da milyonların beğenisini kazanan Aldatmak, 22 Şubat Perşembe günü 59. bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Aldatmak 59. bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm konusu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 59. bölüm full HD...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 21:00 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 21:10
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ALDATMAK 59. YENİ BÖLÜM İZLE FULL - Aldatmak yeni bölüm izle - atv Aldatmak izle full HD

ALDATMAK 59. BÖLÜM | Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da iddialı Aldatmak dizisi, yeni sezonun ilk bölümü olan 59. bölümüyle yeniden dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bir Aile Mahkemesi hakimi olan Güzide'nin kendi ailesini üstüne kurduğu temellerin sarsılmasıyla başlayan hikaye, herkes tarafından merak edilirken arama motorlarında Aldatmak 59. bölüm izle, atv Aldatmak tek parça full HD izle, Aldatmak 59. bölüm full izle aramaları yapılıyor. İşte detaylar...

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ALDATMAK 59. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 59. BÖLÜM KONUSU

Vurulan arkadaşlarını hastaneye götüren Tolga ve Oylum'un aynı ortamda bulundukları ortaya çıkınca; Kahraman kıskanç yüzünü gösterir. Bu sırada geçmişi karanlıkta tutmaya çalışan Mualla, Zennure ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Güzide oğlunu bulmak için yeni bir adım atarken, Tarık da Eşmeli'ye yaptığı yolculukta ona eşlik eder.

Selin'in tedavisinde ilerleme kaydedilirken Serra'nın hamlesiyle Kaşifoğlu ailesinin kaderi değişecektir. İpek ile birlikteliğini gözler önüne seren Oltan ise beklenmedik biri tarafından uyarılır. Güzide'nin onu hayata kavuşturduğunu öğrenen Sezai, aşkının peşini bırakmaz. Ne var ki, kızının tepkisinin ne kadar şiddetli olacağını öngöremez

İpek, yaptıklarını meşru kılmak için annesinin trajedisini kullanmaya devam eder. Son hamlesi herkesin hayatını sarsacaktır…

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Defne Samyeli, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel

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ALDATMAK 59. BÖLÜM İZLE

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