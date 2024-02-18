📺Ömer 44. yeni bölüm İZLE FULL | Star TV Ömer dizisi son bölüm izle TEK PARÇA

Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 19 Şubat Pazartesi günü ekranlara gelen 44. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 'Ömer 44. bölüm full izle, Ömer son bölüm izle ve Ömer dizisi STAR TV yeni bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...

ÖMER 44. YENİ BÖLÜM İZLE

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ÖMER DİZİSİ 44. BÖLÜM KONUSU

Gamze, Şule'ye elini kazayla sıkıştırdığını söyler fakat onu ve Tuna'yı bunun istemeden yaşandığına inandıramaz. Oğlu ile arası açılan Gamze, aile düzenini yıkmaya çalışmakla suçladığı Şule ve kendisini yalnız bırakmakla suçladığı Ömer ile büyük bir tartışma yaşar.

Nurettin'den cemaate dair çarpıcı gerçekler öğrenen Reşat, bunları hemen Ömer'e anlatır. Abisinin İzzet tarafından büyük bir tehlikeyle baş başa bırakılacağını öğrenen Ömer, vakit kaybetmeden bildiklerini Tahir ile paylaşır. Duyduklarına inanmak istemeyen Tahir'in büyük gerçekleri öğrenmesi uzun sürmez ve kızlarını kurtarmak için harekete geçer.

Gamze'nin yersiz endişelere kapıldığını düşünen Ömer, aralarındaki çatışmalara rağmen onunla yakın olabilmek için çabalar. Kızına dair önemli bir gerçeği öğrenen Reşat, yaklaşımıyla Nisa'yı çok şaşırtır. Tahir, İzzet ile karşı karşıya gelirken, kızlarını kurtarmak isteyen Şükran ve Vicdan hiç istemedikleri bir sıkıntı ile baş başa kalırlar.

ÖMER 44. YENİ BÖLÜM İZLE

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