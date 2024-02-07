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SANDIK KOKUSU 9. YENİ BÖLÜM İZLE FULL | Sandık Kokusu son bölüm | SHOW TV Sandık Kokusu izle

Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi anne kız rolünde izleyeceğiz. Sandık Kokusu 9. bölüm fragmanı yayınlandığı ilk günden bu yana çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 7 Şubat Çarşamba günü yayımlanacak son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 22:21 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 22:30
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SANDIK KOKUSU 9. YENİ BÖLÜM İZLE FULL | Sandık Kokusu son bölüm | SHOW TV Sandık Kokusu izle

SANDIK KOKUSU 9. BÖLÜM İZLE | Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 9. bölüm izle, Sandık Kokusu son bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. İştesandık Kokusu 7 Şubat Çarşamba tarihli 9. bölüm bilgileri...

SANDIK KOKUSU 9. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 9. BÖLÜM ÖZETİ

Filiz'in(Demet Akabğ) açık bıraktığı kapıdan içeri Irmak girer. Karsu(Özge Özpirinçci) kovmaya yeltense de Filiz izin vermez. Filiz'in açık bıraktığı kapıdan içeri Irmak girer. Karsu kovmaya yeltense de Filiz izin vermez. Karsu ve Reha boşanır. Peki boşanmayı öğrenen Tılsım, Deniz ve Selin bu duruma ne tepki vereceklerdir? Adnan, Irmak'ı görmek için sitenin yakınına geldiğinde beklenmedik bir şekilde kiminle karşılaşacaktır? Deniz okuldaki portfolyo etkinliğine Reha yerine Ozan'ı ister. Tılsım'ın bunu babasına yetiştirmesi nelere mal olacaktır? Lale, Atilla'yı arayıp işi neden iptal ettiğini sorar. Bir sorun olmadığını öğrenince yemek teklifi yapar. Lale ve Atilla cephesinde neler yaşanacaktır? Akşam tüm site konser etkinliğine gider. O sırada Atilla operasyondadır. Ozan davet için gelirken Reha'nın tuttuğu adamlar tarafından darp edilir. Arabayla geçerken bunu gören Atilla, Ozan'ı tanıyıp arabayı durdurur. Ona yardım etmeye çalışır. Ancak farklı bir kimlikle Atilla'yı gören Ozan korkup kaçmaya çalışır ve bir el silah patlar. Acaba neler olacaktır?

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ

  • Özge Özpirinçci

  • Metin Akdülger

  • Necip Memili

  • Levent Can

  • Mina Akdin

  • Ergun Kuyucu

  • Kayhan Açıkgöz

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