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SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM İZLE FULL | Sandık Kokusu son bölüm FULL izle | SHOW TV Sandık Kokusu 8. bölüm

Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi anne kız rolünde izleyeceğiz. Sandık Kokusu 8. bölüm fragmanı yayınlandığı ilk günden bu yana çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 31 Ocak çarşamba günü yayımlanacak son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 23:20 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 23:20
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SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜM İZLE FULL | Sandık Kokusu son bölüm FULL izle | SHOW TV Sandık Kokusu 8. bölüm

SANDIK KOKUSU 8. BÖLÜM İZLE | Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 8. bölüm izle, Sandık Kokusu son bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. İştesandık Kokusu 31 Ocak Çarşamba tarihli 6. bölüm bilgileri...

SANDIK KOKUSU 8. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 8. BÖLÜM ÖZETİ

Irmak ve Filiz yıllar sonra ilk defa karşılaşır. Filiz alelacele oradan uzaklaşır. Unutmaya çalıştığı geçmişle yüzleşen Filiz, kendisini toparlamakta zorlanır. Reha, Karsu'nun çalışmasını engellemek için birtakım planlar yapar. Bu planlar acaba gerçekleşecek midir? Peki Reha'nın bu adımından haberdar olan Atilla karşı hamle olarak ne yapacaktır?

SANDIK KOKUSU 8. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ

  • Özge Özpirinçci

  • Metin Akdülger

  • Necip Memili

  • Levent Can

  • Mina Akdin

  • Ergun Kuyucu

  • Kayhan Açıkgöz

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