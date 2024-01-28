📺TEŞKİLAT 93. YENİ BÖLÜM İZLE | TRT 1 Teşkilat yeni bölüm full izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 28 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin 93. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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TEŞKİLAT 93. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihangir'in intikamı için hedefinde son bir kişi kalan Ömer, peşinde olduğu Kaptan'ı ele geçirmek için ekiple birlikte harekete geçer. Kardeşini kaybeden Neslihan kimsenin daha fazla zarar görmesini istemez. Ömer ise düşmanını yakalamak uğruna gözünü karartmıştır. İkili amaçları uğruna tekrar karşı karşıya gelir. Evlat acısıyla sarsılan Çetin, yeni adımlar atar.

Cihangir'in ölümünden Ömer'i suçlayan Çetin, Ömer ile yüzleşir. Üstlerine oynanan oyunun farkında olan Ömer ve ekibi, suçlular cezasını çekmeden pes etmezler. Ne Ömer ne ekip şirketin planlarına boyun eğmeyecektirler.

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