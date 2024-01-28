Haberler Dizi Haberleri 📺TEŞKİLAT 93. YENİ BÖLÜM İZLE | TRT 1 Teşkilat yeni bölüm full izle

📺TEŞKİLAT 93. YENİ BÖLÜM İZLE | TRT 1 Teşkilat yeni bölüm full izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 93. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 93. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 93. yeni ve 28 Ocak Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 23:30 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2024 Pazar 23:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺TEŞKİLAT 93. YENİ BÖLÜM İZLE | TRT 1 Teşkilat yeni bölüm full izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 28 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin 93. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 93. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

TEŞKİLAT 93. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihangir'in intikamı için hedefinde son bir kişi kalan Ömer, peşinde olduğu Kaptan'ı ele geçirmek için ekiple birlikte harekete geçer. Kardeşini kaybeden Neslihan kimsenin daha fazla zarar görmesini istemez. Ömer ise düşmanını yakalamak uğruna gözünü karartmıştır. İkili amaçları uğruna tekrar karşı karşıya gelir. Evlat acısıyla sarsılan Çetin, yeni adımlar atar.

Cihangir'in ölümünden Ömer'i suçlayan Çetin, Ömer ile yüzleşir. Üstlerine oynanan oyunun farkında olan Ömer ve ekibi, suçlular cezasını çekmeden pes etmezler. Ne Ömer ne ekip şirketin planlarına boyun eğmeyecektirler.

👉TEŞKİLAT 93. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin Erbil ile yüzleşti! "Onun nasıl canı yandıysa benim de çok canım yandı"
Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde silahlı saldırı! Bakanlıktan jet soruşturma... AK Parti'den açıklama | 2 katil zanlısı yakalandı
A.Gücü'nün penaltısında karar doğru mu? Toroğlu değerlendirdi!
G.Saray'dan sezonun en bomba transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🎬 Yargı 81. bölüm fragmanı izle
TEŞKİLAT 94. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
Silivri'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Ocak 2024)
Esenler'de elektrik ne zaman gelecek? (28 Ocak 2024)
Bahçelievler'de elektrik ne zaman gelecek? (29 Ocak 2024)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrfan Can neden oynamadı? Kartal açıkladı İrfan Can neden oynamadı? Kartal açıkladı 23:09
İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! İsmail Kartal'dan transfer müjdesi! 22:48
Altay: Bu duyguyu tarif edemem! Altay: Bu duyguyu tarif edemem! 22:38
Penaltı iptali doğru mu? Toroğlu yorumladı Penaltı iptali doğru mu? Toroğlu yorumladı 22:32
A.Gücü'nün penaltısında karar doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! A.Gücü'nün penaltısında karar doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! 22:00
Çağlar Söyüncü tribünden izledi! Çağlar Söyüncü tribünden izledi! 21:49
Daha Eski
G.Saray Gaziantep FK maçına hazır! G.Saray Gaziantep FK maçına hazır! 21:44
Altay galibiyetle başladı! ManU turladı Altay galibiyetle başladı! ManU turladı 21:39
F.Bahçe - Ankaragücü maçında penaltı kararı! F.Bahçe - Ankaragücü maçında penaltı kararı! 19:18
F.Bahçe'de Djiku formasına kavuştu! F.Bahçe'de Djiku formasına kavuştu! 19:21
"Kazandığımız için mutluyuz!" "Kazandığımız için mutluyuz!" 19:36
Şota Arveladze: Devamı gelecek Şota Arveladze: Devamı gelecek 19:38