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📺TEŞKİLAT 90. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 90. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 90. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 90. yeni ve 7 Ocak Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 22:51 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 23:00
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📺TEŞKİLAT 90. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 7 Ocak Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 90. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 90. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 90. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer Cihangir'i kurtarmak için gelen paralı askerlerin peşine düşer. Amacı onları kimin gönderdiğini öğrenmektir. Ömer'in bu işin peşini bırakmayacağını anlayan Çetin ise köşeye sıkışır. Annesi yüzünden intikam ateşi ile yanan Cihangir karşısında Ömer'i bulur. Ömer onun dönülmez hatalar yapmasına engel olmaya çalışır. Ekip hem kardeşini hem de şirketin paralarını kaybeden Anton'un izini sürer. Ömer, Anton'un çok daha acımasız hamleler yapacağının farkındadır.

👉TEŞKİLAT 90. BÖLÜM İZLE

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