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Sandık Kokusu neden yok? | Show TV Sandık Kokusu bu hafta var mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu her hafta çarşamba akşamları izleyici karşısına geçiyor. Bu hafta dizinin yeni bölümü yayınlanmayınca izleyiciler Sandık Kokusu bu hafta var mı? Sandık Kokusu neden yok? gibi sorgular yapmaya başladı. Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı Sandık Kokusu yeni bölüm ile ilgili son gelişmeler haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 18:12
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Sandık Kokusu neden yok? | Show TV Sandık Kokusu bu hafta var mı?

Show TV ekranlarında yayınlanan yeni soluklu dizi Sandık Kokusu kısa sürede hatrı sayılır biz izleyici kitlesine ulaştı. Sandık Kokusu 4. bölümü ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Bu hafta dizinin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler Sandık Kokusu neden yok? Show TV Sandık Kokusu bu hafta var mı? sorularının yanıtını araştırıyor. Bilinmesi gereken tüm detayları sizler için derledik.

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SANDIK KOKUSU BU HAFTA VAR MI?

Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolünü paylaştığı sevilen dizi Sandık Kokusu bu hafta 5. bölümü ile ekrana gelecekti. Ancak dizinin yeni bölümü yayınlanmadı. Dizilerin yeni yıl dolayısıyla bir hafta ara vermesi dolayısıyla Sandık Kokusu yeni bölümün yayınlanmadığı düşünülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama gelmese de Sandık Kokusu 5. bölümün 10 Ocak Çarşamba ekrana gelmesi bekleniyor.

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

3 yıl sonra Kuzey'in eve geri döndüğü tanıtımda Karsu ve Reha çocuğuna kavuşuyor. Bu büyük gelişmenin ardından Karsu adeta yeniden hayata dönerken, bu durum Reha ile evliliklerini de olumlu etkilemeye başlıyor ancak Reha'nın kendisini aldattığına şahit olan Karsu'nun hayatı kökünden değişiyor. Eşyalarını toplayıp evi terk eden Karsu, üç çocuğu ile birlikte İstanbul'a gitmek için harekete geçiyor. Tanıtımda Metin Akdülger'in canlandırdığı Atilla karakteri de dikkat çekiyor. Gelecek hafta neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Karsu'nun oğlunu bulması onun için bir mucizeyken çocuklar için büyük bir değişimdir. Kuzey yeni ailesine alışamıyor ve onları istemiyordur. Evdeki gerginlik Karsu ve Reha'ya sıçrar. Büyük tartışma sonrası Karsu hayatının en radikal kararını vermek zorunda kalacaktır.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

  • Demet Akbağ
  • Özge Özpirinçci
  • Metin Akdülger
  • Necip Memili
  • Levent Can
  • Mina Akdin
  • Ergun Kuyucu
  • Kayhan Açıkgöz

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