Haberler Dizi Haberleri GÖNÜL DAĞI 120. BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı yeni bölüm full izle - TRT 1 İZLE

GÖNÜL DAĞI 120. BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı yeni bölüm full izle - TRT 1 İZLE

Gönül Dağı bu hafta 120. bölüm ile izleyici karşısına geçiyor. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 120. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 10:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GÖNÜL DAĞI 120. BÖLÜM İZLE | Gönül Dağı yeni bölüm full izle - TRT 1 İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 120. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 120. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gedelli kasabası sakinleri tuvaletlerin tıkanmasıyla ne yapacaklarını şaşırır. Belediye ekipleri sorunu çözmeye çalışırlar ancak tıkanıklığın kaynağını bir türlü bulamazlar. Münir Başkan, amcaoğullarından yardım ister. Amcaoğulları sorunun kaynağını bulurlar. Bir daha bu olayın tekrarlanmaması için Taner ne icat edecektir? Selma'nın öğrencileri hastalanır.

Selma kasabada olan salgın dolayısıyla olduğunu düşünür. Tahlil sonuçlarında öğrencilerin beklenmedik bir sebepten dolayı hastalandıklarını öğrenir. Selma'nın öğretmenlik mesleği nasıl tehlikeye girecektir? Erkan, Filiz'e bıraktığı mektubun ardından ortadan kaybolur. Sefer ve Filiz her yerde Erkan'ı ararlar. Erkan'ı bulabilecekler midir?

GÖNÜL DAĞI 120. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

  • Berk Atan - Taner
  • Gülsim Ali - Dilek
  • Semih Ertürk - Veysel Kaya
  • Melis Sevinç - Selma Çiçek
  • Hazal Çağlar - Asuman
  • Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
  • Cihat Süvarioğlu - Ramazan
  • Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
  • Zümre Meğreli - Elif
  • Ferhat Eşsiz - Producer
  • Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
  • Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
  • Ali Düşenkalkar - Muammer
  • Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
  • Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
  • Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
  • Feyza Işık - Döndü Kaya
  • Cemre Melis Çınar - Fadime
  • Çiğdem Aygün - Keriman
  • Utku Ateş - Serdar
  • Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
  • Ramiz Mullamusa - Aziz
  • Şebnem Dilligil - Halime Kaya
  • Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
  • Ege Aydan - Münir Başkan
  • Cemil Şahin - Behçet
  • Halil Ergün
  • Ergun Kuyucu - Ali
  • Ruhi Sarı - Fikret

DİĞER
Galatasaray Fenerbahçe maçı ertelendi mi, iptal mi edildi? TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe’den Süper Kupa açıklaması!
'Bazı aksaklıklar' iptali | TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'den ortak açıklama! Başkan Dursun Özbek sadece takvim.com.tr'ye konuştu
TFF, G.Saray ve F.Bahçe'den ortak açıklama!
G.Saray'dan yeni yıl bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Kardeşlerim 111. bölüm izle
YALI ÇAPKINI 53. BÖLÜM FRAGMANI
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 30 Aralık rakamları
ESKİ SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI 2024 | Terk eden nişanlı, sözlü, sevgiliye en güzel yılbaşı mesajları
S SPORT PLUS CANLI İZLE
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın yıldızına sürpriz talip! Fırtına'nın yıldızına sürpriz talip! 09:26
Flaş karar! Parası ödenip gönderilecek Flaş karar! Parası ödenip gönderilecek 08:16
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 30 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 30 Aralık? Hangi maç hangi kanalda? 07:11
F.Bahçe kafilesi İstanbul'da! İşte o anlar F.Bahçe kafilesi İstanbul'da! İşte o anlar 06:56
F.Bahçe kafilesi İstanbul'da! İşte o anlar F.Bahçe kafilesi İstanbul'da! İşte o anlar 06:56
G.Saray kafilesi İstanbul'a döndü! İşte ilk görüntüler G.Saray kafilesi İstanbul'a döndü! İşte ilk görüntüler 06:50
Daha Eski
G.Saray kafilesi İstanbul'a döndü! İşte ilk görüntüler G.Saray kafilesi İstanbul'a döndü! İşte ilk görüntüler 06:40
Bir operasyon daha! Bir operasyon daha! 06:28
İşte Icardi ve Dzeko arasında konuşulanlar! İşte Icardi ve Dzeko arasında konuşulanlar! 00:34
F.Bahçe'nin eski yıldızı Celta Vigo'ya gidiyor! F.Bahçe'nin eski yıldızı Celta Vigo'ya gidiyor! 00:34
G.Saray da istiyordu! O takıma sıcak bakıyor G.Saray da istiyordu! O takıma sıcak bakıyor 00:34
İşte Icardi'nin ilginç hastalığı! İşte Icardi'nin ilginç hastalığı! 00:34