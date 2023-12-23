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GÖNÜL DAĞI 119. BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı yeni bölüm full izle - TRT 1 İZLE

Gönül Dağı bu hafta 119. bölüm ile izleyici karşısına geçiyor. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı son bölümü yine sevenlerini ekran başına kilitledi. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali'nin paylaştığı dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Gönül Dağı 119. yeni bölüm tek parça izleme linki haberimizde...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 01:50 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 02:10
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GÖNÜL DAĞI 119. BÖLÜM FULL İZLE | Gönül Dağı yeni bölüm full izle - TRT 1 İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE | TRT 1'in yayınlandığı ilk günden bu yana en sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, amcaoğullarının maceralarını ekrana taşımaya devam ediyor. Çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner'in kuzenleri ile yaşadıklarını ele alan ve en çok izlenenler listesinde yerini koruyan Gönül Dağı hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Gönül Dağı son bölüm izle, Gönül Dağı 119. bölüm - TRT Gönül Dağı yeni bölüm izle' konularını sizler için derledik.

GÖNÜL DAĞI 119. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner ve Selma'nın cenaze dolayısıyla evliliği ertelediğini fark eden Döndü beklememelerini söyler. İsteme için hazırlık yapan Taner ve Selma, aşırı heyecanlıdır. İsteme merasimi sırasında neler yaşanacaktır? Ciritçi, Muammer'in vasiyeti sayesinde karşısına çıkan tayı emanet edinir. Kenan ve Veysel arasındaki küslüğün sona ermesi için Ciritçi ne yapacaktır? Ramazan'a kitap telifinden yüklü miktarda para gelir. Evlerinin her an başkasına satılma ihtimali yüzünden gergin olan Ramazan ve Asuman, evi satın almak için soluğu belediyede alırlar. Beklemedikleri bir haberle karşılaşan ikili ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 119. bölüm fragmanı izle

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Dizi, bir gün çocukluk aşkı Dilek'e yeniden kavuşmanın hayalini kuran Taner ve iki kuzeninin kısıtlı imkanlarla mücadele ederken, unutulmaz bir olayın içinde kendilerini bulmalarını konu alıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

  • Berk Atan - Taner
  • Gülsim Ali - Dilek
  • Semih Ertürk - Veysel Kaya
  • Melis Sevinç - Selma Çiçek
  • Hazal Çağlar - Asuman
  • Nazlı Pınar Kaya - Cemile Kaya
  • Cihat Süvarioğlu - Ramazan
  • Ecem Özkaya - Zahide Kaya Arslan
  • Zümre Meğreli - Elif
  • Ferhat Eşsiz - Producer
  • Ferdi Sancar - Dolmuşçu Sefer
  • Eser Eyüboğlu - Selami Ferses
  • Ali Düşenkalkar - Muammer
  • Sait Seçkin - Güneş Toplayan Adam
  • Erdal Cindoruk - Hüseyin Kaya
  • Gülhan Tekin - Günşıl Kaya
  • Feyza Işık - Döndü Kaya
  • Cemre Melis Çınar - Fadime
  • Çiğdem Aygün - Keriman
  • Utku Ateş - Serdar
  • Ulviye Karaca - Gülsüm Öğretmen
  • Ramiz Mullamusa - Aziz
  • Şebnem Dilligil - Halime Kaya
  • Nuri Gökaşan - Dişçi Musa
  • Ege Aydan - Münir Başkan
  • Cemil Şahin - Behçet
  • Halil Ergün
  • Ergun Kuyucu - Ali
  • Ruhi Sarı - Fikret

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