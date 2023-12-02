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GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM FRAGMANI | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle | TRT1 canlı

Gönül Dağı 117. bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından merakla bekleniyor. Son bölümde izleyiciyi ekran başına kilitleyen sevilen dizi 116. bölümü ile yayınlanmıştı. TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı bu hafta neler olacağına dair ipucu verecek...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 09:49 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 10:00
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GÖNÜL DAĞI 117. BÖLÜM FRAGMANI | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle | TRT1 canlı

Gönül Dağı tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 117. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarında her Cumartesi izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisi, 117. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 117. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 116. bölüm bilgileri ve yeni bölüm fragmanı...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Muammer, Veysel'le lunaparkta vakit geçirdikten sonra kalp krizi geçirir. Haberi duyan Amcaoğulları, Ciritçi, Hüseyin ve Döndü, telaşla Ankara'ya doğru yola çıkar. Tedavisi süren Muammer için hastanede kritik süreç başlar. Muammer için sadaka veren Yusuf ve Yağmur, dedelerinin iyileşebilmesi için dua eder. Duaları kabul olacak mıdır? Muammer'in kritik durumunu duyan Elif bir karar verir. Elif ne yapacaktır? Kenan ve Veysel babası yüzünden kavga eder. İkili arasında gerilim nasıl sonuçlanacaktır?

Gönül Dağı dizisi tüm bölümleri için tıklayın

GÖNÜL DAĞI 116. bölüm fragmanı izle

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