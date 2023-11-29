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BENİM GÜZEL AİLEM 22. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - TRT1 Benim Güzel Ailem 22. bölümde neler olacak?

TRT'nin sevilen dizisi Benim Güzel Ailem 22. bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Benim Güzel Ailem fragman detayları da merak konusu oldu. İşte Benim Güzel Ailem 22. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 10:50 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 11:00
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BENİM GÜZEL AİLEM 22. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - TRT1 Benim Güzel Ailem 22. bölümde neler olacak?

BENİM GÜZEL AİLEM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 22. bölüm fragmanı izle

BENİM GÜZEL AİLEM 22. BÖLÜM FRAGMAN İZLE | Güney Kore yapımı olan 'Once Again' isimli diziden uyarlanan Benim Güzel Ailemi deneyimli oyuncu kadrosu ve beğenilen konusuyla ekranlardaki yerini aldı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez haline gelen dizinin 22. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Benim Güzel Ailem 22. bölüm FRAGMANI...

BENİM GÜZEL AİLEM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Rasim, mahkemede çıkan kargaşa sonrasında nezarethaneye gönderilir. Rasim'in o andaki üzüntüsü ve çaresizliği başta Canan olmak üzere tüm aileyi derinden sarsar. Rasim ise kapısı yüzüne kapanan nezarette gözyaşlarına boğulur. Dedesinin başına gelenlere çok üzülen Tuğçe, teselliyi Oğuz'da bulur. Tuğçe'nin üzülmesine dayanamayan Oğuz, hislerini iyice açmaya başlar.

Bu sırada Nedim ise kızını aramaktadır. Damla, hem hamilelik hem de babasının başına gelenler nedeniyle zor günler geçirir. Sina ise çok sevdiği Damla'ya, her anlamda destek olarak onun gönlünü bir kez daha fetheder. Canan'ın evden kovduğu Adnan, yeniden ablasının gözüne girebilmek için planlar yapmaya başlar. Ferdi, para kazanmanın yollarını ararken dizi sektörüne dönüp dönmeme konusunda kararsız kalmıştır. Gelen bir teklif, işleri tamamen değiştirir. Feryal ile Canan, Deniz'in tüp bebek tedavisi için gittiği İngiltere'den 45 gündür geri gelmemesi nedeniyle tartışma yaşar. Sinirle evden çıkan Feryal, Mahmut'un teklifiyle neşelenir.

Sina, Canan'ın Rasim'i görebilmesi için özel izin alır. Nezaretteyken bir anda çok sevdiği eşini gören Rasim, ona sarılıp "Merak etme hepsi geçecek... Her şey normale dönecek" der. Eniştesi çıkana kadar dükkandan daha çok para kazanmaya niyetli olan Adnan, yine başını belaya sokar. Rasim ve tüm aile, en neşeli anlarında bu kez de Adnan'ın karıştığı at eti skandalı ve dükkanın mühürlenmesiyle neye uğradığını şaşırır.

BENİM GÜZEL AİLEM dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BENİM GÜZEL AİLEM 22. bölüm fragmanı izle

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