Haberler Dizi Haberleri 📺Kuruluş Osman 137. BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle

📺Kuruluş Osman 137. BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 137. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kuruluş Osman dizisi, merakla beklenen 137. ve son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 137. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 137. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 11:40 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 11:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺Kuruluş Osman 137. BÖLÜM FULL İZLE | atv Kuruluş Osman son bölüm izle

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 137. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 137. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 137. ve en son yayınlanan bölümü...

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 137. BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN 137. BÖLÜM KONUSU

"Gayrı biatımı geri alırım!"

Osman Bey ve Yakup Bey evlatlarının Kestel'de esir tutulduğunu öğrenir öğrenmez soluğu karargahta alırlar. Kestel Tekfuru Orhan ve Mehmet'e karşılık Osman ve Yakup'tan kaleler ister. Yakup Bey kaleleri verme kararı alır. Osman Bey buna karşı çıkar.

Osman Bey "Türk'ün ayak bastığı yer ona yurt olur" düsturuyla soğukkanlılığını korur. Hedefi hem Orhan'la Mehmet'i almak hem de Kestel'i fethetmektir.

Yakup Bey Mehmet'lerin esir düşmesinden Osman'ı mesul tutar. "Sen evvela sarayındaki haini bul" der. Osman Bey ve Yakup Bey arasında iyice büyüyen gerilim nereye varacaktır?

Alaeddin, Malhun Hatun'a saraydaki haini bulma haberini verir. Hainin Holofira olduğunu söyler. Bu meselenin arkasında Vasilis'in bir parmağı var mıdır? Holofira'nın hainliğinin arkasındaki sebep nedir?

Orhan Bey ve Mehmet Bey, Kestel Kalesi'nde işkence görmektedir. Tekfur Makranos'un arkasındaki gücün Üstat Gera olduğunu anlayabilecekler midir?

Bala Hatun ve Saadet Hatun karşı karşıya gelirler. Bala Hatun, kaleleri vermeyeceklerini söyleyerek Saadet Hatun ve Gonca Hatun'u zindana attırır. Artık ipler hepten kopmuştur.

Yakup Bey, anlaşma masasına oturur. Osman Bey'e rağmen kaleleri tekfura verecek midir? Osman Bey şimdi ne yapacaktır?

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 137. BÖLÜM İZLE

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

👉KURULUŞ OSMAN TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KURULUŞ OSMAN 137. BÖLÜM İZLE

DİĞER
Filistin'e destek verdi diye anlaşmasını iptal ettiler! Yıldız isimden ders niteliğinde mesaj...
CHP'den teminat alan HEDEP doğu illerini 'kürdistan' ilan etti! PKK'lılara ağıt Cumhuriyete nefret... "Devlet Öcalan'la pazarlık yapsın"
G.Saray'da radikal karar! Ziyech...
F.Bahçe'de şok ayrılık! Kartal'ın gözdesi gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanal d Dilek Taşı 12. bölüm fragman izle
Dilek Taşı 11. bölüm izle - Kanal D Dilek Taşı izle
Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? (22 Kasım 2023)
22 Kasım 2023 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler
Beykoz'da sular ne zaman gelecek? (22 Kasım)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da radikal karar! Ziyech... G.Saray'da radikal karar! Ziyech... 11:48
Djiku ve Fred'de son durum ne? O maçta... Djiku ve Fred'de son durum ne? O maçta... 11:46
Denizlispor'da teknik direktör arayışları! Denizlispor'da teknik direktör arayışları! 11:41
Karne hediyesi başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? Karne hediyesi başvurusu nasıl yapılır? Şartları neler? 11:38
Galler cephesi hakeme tepkili! Galler cephesi hakeme tepkili! 11:35
G.Saray ve F.Bahçe aynı mesafeyi katedecek! G.Saray ve F.Bahçe aynı mesafeyi katedecek! 11:32
Daha Eski
İngilizlerden Altay Bayındır'a geçer not! İngilizlerden Altay Bayındır'a geçer not! 11:26
EURO 2024 grup kura çekimi ne zaman? EURO 2024 grup kura çekimi ne zaman? 11:15
PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a geliyor! PSG'nin yıldızı Beşiktaş'a geliyor! 11:12
Bursaspor'lu oyuncu PFDK’ya sevk edildi! Bursaspor'lu oyuncu PFDK’ya sevk edildi! 10:58
Kenan Yıldız gönülleri fethetti! İşte o anlar Kenan Yıldız gönülleri fethetti! İşte o anlar 10:43
22 Kasım bugün kimin maçı var? 22 Kasım bugün kimin maçı var? 10:32