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📺Yalı Çapkını 46 BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını STAR TV

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 46. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 46. bölümü 17 Kasım Cuma günü yayınlandı. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 46. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 00:50
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📺Yalı Çapkını 46 BÖLÜM TEK PARÇA İZLE - Yalı Çapkını STAR TV

YALI ÇAPKINI | Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 46. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 46. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit, Şehmuz'un şartları karşısında köşeye sıkışmıştır ve çareyi İfakat'ten yardım istemekte bulur. İfakat her şeyi Halis Ağa'ya anlatmaları gerektiği konusunda Ferit'i ikna ederken, Halis Ağa durumu öğrenince Ferit'i de alarak Şehmuz'un kapısına gider.

Şehmuz'un tavrı ise nettir; Ferit olmazsa Pelin'i başkasıyla evlendirecektir. Yalıda ise Suna ve Kaya'nın sözü kesilir. Nükhet, Suna'yı gerçeklerle yüzleştirir ancak Suna'dan beklemediği bir tepki alır. Seyran ise fotoğrafların arkasındaki gerçeği öğrenebilmek için harekete geçer. Halis Ağa, Ferit'ten bir seçim yapmasını ister.

YALI ÇAPKINI 46. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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