Haberler Dizi Haberleri 📺Yalı Çapkını 45 BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV

📺Yalı Çapkını 45 BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 45. bölümü ekranlara gelecek. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 45. bölümü 10 Kasım Cuma günü yayınlanacak. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 45. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 12:00 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺Yalı Çapkını 45 BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV

YALI ÇAPKINI | Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 45. yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 45. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM ÖZETİ

Nükhet, kendisine yöneltilen suçlamalardan sıyrılmanın yolunu bulur ve beklenmedik bir hamle yaparak evi terk eder. Ferit ve Abidin, Taylan'ı markaj altında tutmaya devam ederler. Kazım ise Suna ve Kaya konusunda Halis Ağa dahil herkesi sıkıştırır. Halis Ağa, Kaya'nın da olumlu tavrı üzerine Suna ve Kaya'yı sözlendirmeye karar verir. Seyran, fotoğrafların hesabını Ferit'e sorar. Ferit bu işin altında Pelin'in olduğundan şüphelenir ve öğrenmek için harekete geçer. Seyran, Suna ve Kaya olayını çözmeye çalışırken, Suna ile arasındaki ipler gerilir. Pelin ve Pırıl fotoğraflarla ilgili planlarını ilerletirler. Şehmuz ise Pelin konusunda kontrolü iyice ele alır.

YALI ÇAPKINI 45. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

DİĞER
Nagihan Karadere Dilat Polat'a açtı ağzını yumdu gözünü! "Bunlar iyi günleri, beter olsun dolandırıcılar"
Başkan Erdoğan'dan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a tutumu hakkında ilk yorum: Bunun karşılığı olur!
Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı!
F.Bahçe'ye 40 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
YALI ÇAPKINI 46 BÖLÜM FRAGMANI
ATEŞ KUŞLARI 30 BÖLÜM FRAGMAN İZLE
BARAJ DOLULUK ORANI SON DAKİKA | 10 Kasım
10 KASIM MESAJLARI RESİMLİ 2023 | 10 Kasım mesajları ve sözleri Facebook, Twitter, Instagram
İstanbul namaz vakti ve ezan saatleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Athletic Bilbao - Celta Vigo maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Celta Vigo maçı ne zaman? 11:46
Trabzonspor yıldız golcü için özel uçak göndermiş! Trabzonspor yıldız golcü için özel uçak göndermiş! 11:46
Eyüpspor İzmir'de Altay'a konuk oluyor! Eyüpspor İzmir'de Altay'a konuk oluyor! 11:18
F.Bahçe'ye 40 milyon Euro'luk dünya yıldızı! F.Bahçe'ye 40 milyon Euro'luk dünya yıldızı! 11:16
Hatay'da G.Saray maçı öncesi 2 eksik! Hatay'da G.Saray maçı öncesi 2 eksik! 11:09
Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı! Cimbom Avrupa devlerini geride bıraktı! 11:03
Daha Eski
F.Bahçe'nin serisi Avrupa'da da sona erdi F.Bahçe'nin serisi Avrupa'da da sona erdi 10:35
Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray gruptan nasıl çıkar? 10:32
Fred gelişmesi! A. Demirspor maçında... Fred gelişmesi! A. Demirspor maçında... 10:17
Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman? Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman? 10:16
Arda Güler yine mi sakatlandı? Arda Güler yine mi sakatlandı? 09:25
Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları 09:14