Haberler Dizi Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam 44. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

Ben Bu Cihana Sığmazam 44. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 44. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 44. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 44. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 44. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 7 Kasım Salı günü yayınlanacak 44. bölümünde neler yaşandı? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 44. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 01:30 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 01:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ben Bu Cihana Sığmazam 44. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam atv son bölüm

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 31 Ekim Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen 43. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 44. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 44. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Komer'in ona söz verdiği halde Erman'ı durdurmadığını ve Leyla'ya saldırttığını düşünen Cezayir, Komer'in peşine düşer. Ancak Komer de oturup beklemeyecektir. Cezayir'i ortadan kaldıracak mükemmel bir plan yapar.

Cezayir'in artık ABD istihbaratının da düşmanı haline geldiğini ve öleceğini düşünen Dayılar, Erman Barka'yla anlaşmaya karar verirler. Erman Barka ise onun paramiliterlerinin kıyafetlerini adamlarına giydirip Leyla'ya saldırı düzenleyen kişinin peşindedir.

Cezayir adım adım Komer'e yaklaşıp onu öldürecekken, meydana gelen korkunç bir olay onu, Leyla'yı ve bütün ev ahalisini adeta yasa sokar.

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 44. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

DİĞER
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? GS nasıl tur atlar? Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalleri...
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail istimlak planını ilan etti! Orta Doğu ülkelerine açık tehdit: İşgal ordusu her yere gidebilir
Buruk'tan Muslera sözleri: B. Münih maçında...
Savunmaya 1.91'lik kule geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Üç Kız Kardeş son bölüm izle (7 Kasım)
Aile son bölüm izle (7 Kasım)
Montella, Arda Güler için R. Madrid antrenmanında!
Süper Loto çekildi! (7 Kasım)
10 KASIM HASTANELER AÇIK MI? | 10 Kasım 2023 eczaneler, Acil Servis çalışıyor mu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio tek golle güldü! Lazio tek golle güldü! 01:10
Milan geriden gelerek kazandı! Milan geriden gelerek kazandı! 01:07
Leipzig zirve takibini sürdürdü! Leipzig zirve takibini sürdürdü! 01:01
Atletico gol oldu yağdı! Atletico gol oldu yağdı! 01:01
M. City 4'te 4 yaptı! M. City 4'te 4 yaptı! 00:57
Porto sahasında kazandı! Porto sahasında kazandı! 00:56
Daha Eski
Ronaldo yoksa Talisca var! Maça damga vurdu Ronaldo yoksa Talisca var! Maça damga vurdu 23:26
Dortmund evinde kazandı! Dortmund evinde kazandı! 22:46
Barça'ya Shakhtar freni! Barça'ya Shakhtar freni! 22:44
F.Bahçe'de o isim PFDK'ya sevk edildi! F.Bahçe'de o isim PFDK'ya sevk edildi! 21:12
Real Camavinga ile devam dedi Real Camavinga ile devam dedi 19:05
Juve'den Kenan'a müjdeli haber! Juve'den Kenan'a müjdeli haber! 18:28