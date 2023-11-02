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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 18 BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

Kendi Düşen Ağlamaz, yeni bölümleriyle TRT ekranlarında dizi severlerle buluşuyor. Yeni bölümünün fragmanıyla ekran başındakilerden tam not alan Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri konu alıyor. Eğlenceli konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla, heyecanla beklenen dizi hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Kendi Düşen Ağlamaz 18. bölüm izle, Kendi Düşen Ağlamaz 18. bölüm full izle - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE' konularını haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 15:20 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 15:40
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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 18 BÖLÜM İZLE | Kendi Düşen Ağlamaz - TRT 1 Kendi Düşen Ağlamaz CANLI İZLE

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 18. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 2 Kasım Perşembe günü TRT'de yayınlanan 18. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 18. bölümü...

Kendi Düşen Ağlamaz 18. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 18. BÖLÜM KONUSU NE?

Bir yalanın içinde daha fazla yaşamak istemeyen Alize, tüm gerçeği Kadir'e anlatıp ortadan kaybolur. Alize'den kimse haber alamaz. Serkan ise sırrı açık eden Alize'ye çok öfkeli olsa da aşkı öfkesinin önüne geçer ve onu aramaya başlar. Serkan, Alize'yi kimsenin tahmin edemeyeceği bir yerde bulur ve ondan evliliklerine bir şans daha vermesini ister. Bu seferki yalansız, gerçek bir evlilik olacaktır. Ancak Alize çıktığı eve geri dönmemekte kararlıdır. Hal böyle olunca Serkan da çözümü yeni bir eve taşınmakta bulur. Alize artık kendi evinin hanımı olacaktır. Bu duruma hazırlıksız yakalanmıştır. Ancak hiçbir konuda yenilgi kabul etmeyen Alize'nin bu konuda da başarısız olmaya niyeti yoktur.

Diğer yandan Alize, Serkan'la yalnız kalacak olmanın da gerginliği içindedir. Aynı evde yaşamalarına rağmen Serkan'a karşı inadı hala kırılmamıştır. Alize'nin yine Serkan'la bir konuda inatlaşması Alize'nin hayati tehlike atlatmasına yol açınca Serkan sonunda Alize'yle olamayacağına karar verir. İkili arasında ipler kopma noktasına gelirken Alize, beklenmedik bir hamle yapar ve Serkan'a artık evliliklerini gerçekten yaşamak istediğinin sinyalini verir.

Kendi Düşen Ağlamaz 18. BÖLÜM izlemek için tıklayın

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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