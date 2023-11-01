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KURULUŞ OSMAN 135. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Kuruluş Osman 135. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 135. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Kuruluş Osman 135. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 17:00 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 17:30
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KURULUŞ OSMAN 135. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Kuruluş Osman 135. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

Kuruluş Osman dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Kuruluş Osman 135. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman dizisi, 135. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 135. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Kuruluş Osman 135. bölüm bilgileri...

KURULUŞ OSMAN 134. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey, Lefke Kalesi'ni Yakup Bey'den alacak mı?

Yakup Bey, Osman Bey'den önce davranmış, Lefke Kalesi'ni fethetmiştir. Kaleyi Osman Bey'e verdiğini söyler. Osman Bey ise Yakup Bey'in sinsi bir oyun içinde olduğunun farkındadır. Yakup Bey'in Osman Bey'e kaleyi vermekteki niyeti nedir? Osman Bey kaleyi kabul edecek midir?

Uçlar'ın yeni düşmanı: Üstad Gera! Uçlar'a yeni bir düşman gelir. Bu Vasilis'in üstadı, Üstad Gera'dır. Üstad Gera ve Osman Bey karşılaşır. Fakat Üstad Gera kimliğini gizler. Tüccar olarak karşısına çıkar Osman Bey'in. Osman Bey onu Yenişehir'e davet eder. Osman Bey, Gera'dan şüphelenmiş midir?

Boran Bey'in akıbeti ne olacak? Üstad Gera'nın gelişiyle Uçlar iyice karışacaktır. Üstad Gera hamlesine derhal başlar. Osman'ın en güvendiği adamını en güvendiği yerde öldüreceklerdir. Vasilis, Boran'ı öldürebilecek midir?

Malhun Hatun'un oyunu! Malhun Hatun, Saadet Hatun'un kendisine diş bilediğinin farkındadır. Ona büyük bir oyun oynayacaktır. Malhun Hatun'un oyunu ne olacaktır?

Orhan Bey, Mehmet Bey'i vuruyor! Orhan Bey hazineyi almak için bambaşka bir oyun kurmuş, Moğol kılığına bürünmüştür. Orhan Bey hazineyi alır fakat Mehmet Bey'i vurmuştur. Mehmet Bey'in akıbeti nasıl olacaktır?

Osman Bey'in cevabı ne olacak? Yakup Bey ve Osman Bey yeniden karşı karşıyadır. Yakup Bey Osman Bey'den son kez biat ister. Osman Bey ne cevap verecektir?

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Kuruluş Osman 135. bölüm fragmanı izle

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