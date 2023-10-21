Haberler Dizi Haberleri 📺Kardeşlerim 101 bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - ATV Kardeşlerim son bölüm izle

📺Kardeşlerim 101 bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - ATV Kardeşlerim son bölüm izle

Atv ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi, 101. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Kardeşlerim dizisi, geçen haftaki heyecanlı bölümünün ardından yeni bölümüyle 21 Ekim Cumartesi günü ekrana gelecek. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Kardeşlerim 101. bölüm full izle, Atv Kardeşlerim izle, Kardeşlerim yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kardeşlerim dizisinin 101. ve 21 Ekim Cumartesi günü yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 11:02
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📺Kardeşlerim 101 bölüm FULL İZLE - KARDEŞLERİM ATV YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - ATV Kardeşlerim son bölüm izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yepyeni maceralarla izleyicilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırıyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin 21 Ekim Cumartesi ekranlara gelecek. Dizinin 101. bölümünde neler yaşandığını merak ediliyor. İşte Kardeşlerim'in 100. bölüm bilgileri...

👉KARDEŞLERİM 101. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 101. BÖLÜM KONUSU

Aybike'den öğrendiği gerçeklerle dehşete düşen Berk, Ayla'yla ilgili radikal bir karar alır. Eren ailesi, su ve elektrik kesintisi sorunlarıyla boğuşurken; Nebahat, Süreyya yüzünden Akif'e karşı son derece tavırlıdır. Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde verilen yeni bir proje ödevi için gruplara ayrılırlar. Süreyya'nın çelişkili hareketleri, Akif'i şaşırtmaya devam ederken; Sarp ile Lidya, Ömer ve Süsen'e karşı birlik olurlar. Evdeki kesinti sorununa çözüm bulmak isteyen Şengül'ün, Hilmiye'nin verdiği akılla yaptığı hamleler ise, hiç umulmadık bir sonuç doğurur.

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