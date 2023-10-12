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ALDATMAK 42 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 42 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 42. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Aldatmak 42. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 15:40 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 15:50
ALDATMAK 42 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 42 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

ALDATMAK dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 42. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 41. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 41. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Aldatmak 41. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mualla'nın oyunlarına daha fazla dayanamayan Oylum, oğluna kavuşmak için her şeyi göze alacak hale gelir. Torununu kurtarmak için her yolu deneyen Güzide, Mualla'nın her hareketini ne kadar titiz şekilde planladığıyla bir kez daha yüzleşir.

Zeliş'in sakladığı karanlık sırlardan biri açığa çıkınca Güzide için Ozan cephesinde de sorunlar patlak vermeye başlar. Ancak Zeliş'in hiç de hafife alınmaması gerektiği bütün ailenin önünde gözler önüne serilecektir.

Tarık, Güzide'ye karşı ortaya yeni çıkan ittifakı dağıtmak için şaşırtıcı bir hamle yaparken, Sezai sevdiği kadının her koşulda yanında olduğunu bir kez daha kanıtlar. Fakat Sezai'nin araştırdığı bir gizem, herkes için büyük bir şaşkınlığı da beraberinde getirecektir.

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