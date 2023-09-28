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ALDATMAK 40. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 40. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak, 40. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Aldatmak, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Aldatmak 40. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 23:25
ALDATMAK 40. BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Aldatmak 40. bölümde neler olacak? | atv canlı izle

ALDATMAK 40. dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Aldatmak 40. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Aldatmak dizisi, 40. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 40. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Aldatmak 40. bölüm bilgileri...

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Boşanma davası sebebiyle hayatında büyük bir değişimin başlangıcında olan Güzide, aldığı haberle sarsılır. Her koşulda yanında olan Sezai ise, Güzide ve ailesine yardım etmek için her şeyi göze alır. Sürpriz bir ismin daha gözünü karartması ise, ailedeki herkesi büyük bir korkunun eşiğine sürüklemek üzeredir. Bebeği için Diclelilerle büyük savaşlar vermek zorunda kalan Oylum'un hayatında yeni bir sayfa açılmak üzeredir. Oylum ile tanıştığından beri hayatı eskisi gibi olmayan Kahraman; ailesi ile Oylum arasındaki savaşta nerede duracağını bilemez. Zeliş, Ozan'dan sakladığı kirli sırrın üstünü örtmek için daha da ileri gitmek zorunda kalırken, Ozan'ın da kendi sırları vardır. Yanlış zamanda yanlış yerde olması ise bu sırrın gizliliğini tehlikeye sokacaktır.

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