Ben Bu Cihana Sığmazam 36. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 12 Eylül Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 36. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 36. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 36. BÖLÜM KONUSU

Cezayir Türk aradan geçen bir senelik zaman diliminde 5 büyük silah tüccarını toplayarak "Dayılar Masası" adı altında bir ortaklık kurmuş, başına da yeğeni Ateş'i oturtmuştur. Artık işlerden elini ayağını çekmiş halde, eşi Leyla ve ailesiyle birlikte memleketinde sakin bir hayat sürmektedir.

Ancak kim olduklarını bilmediği yeni düşmanları onu rahat bırakmazlar. Önce silah yüklü gemisi Akdeniz'de saldırıya uğrayıp kaçırılır. Ardından aynı düşmanlar onu da bulup öldürmek isterler. Saldırıdan kurtulan Cezayir, eski dostu Atakan'dan yeni düşmanlarının kim olduğunu öğrenir.

Bu düşman, Türkiye'nin Mavi Vatan politikasından ve en fazla silah ihracatı gerçekleştiren ülkelerden biri olmasından rahatsızlık duyan "Müttefikler" isminde uluslararası bir konsorsiyum dur. Dayılar Masası'nın bir benzerini kurarak, yerli işbirlikçileri ile beraber saldırıya geçmişlerdir. Ve bu sefer hedefleri sadece Cezayir değil, aynı zamanda Türkiye'dir.

Leyla'ya emekli olduğunu ve işlerden elini ayağını çektiğini söyleyen Cezayir, yapması gerekenin ne olduğunu çok iyi bilmektedir. Fakat bu aynı zamanda Leyla ve kızı Suna'yla arasının bozulmasına sebep olacaktır.

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Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)