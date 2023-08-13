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VERMEM SENİ ELLERE 9. BÖLÜM FULL İZLE | Vermem Seni Ellere atv son bölüm

Atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Vermem Seni Ellere 9. bölümüyle ekranlara geldi. Vermem Seni Ellere dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği AKN Film imzalı yapımın başrollerinde ise Emre Bey, Buse Meral ve Fatih Al yer alıyor. İşte 13 Ağustos Pazar akşamı izleyicileriyle buluşan Vermem Seni Ellere 9. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 03:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 03:00
VERMEM SENİ ELLERE 9. BÖLÜM FULL İZLE | Vermem Seni Ellere atv son bölüm

VERMEM SENİ ELLERE 9. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Vermem Seni Ellere ile açtı. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Vermem Seni Ellere'nin 9. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

VERMEM SENİ ELLERE 9. BÖLÜM İZLE

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VERMEM SENİ ELLERE 9. BÖLÜM KONUSU

Zeliş, Mehmet'le ilgili çarpıcı gerçekleri öğrenmiş, büyük bir yıkıma uğramıştır. Sevdiği adam tarafından aylardır kandırılmış, bir yalana aşık olmuştur. Zeliş, bu acı gerçeklerle yüzleşirken Mehmet de bıraktığı hayatına, bıraktığı yerden devam edip etmeyeceğine karar vermeye çalışmaktadır. Evet, Zeliş'e yalan söylemiştir ama bunun vicdan azabını ağır bir şekilde hissetmektedir. Öyle ki, Zeliş tarafından vurulmuş olmayı bile kabul etmiş, hak ettiğini düşünmektedir. Zeliş, Mehmet'siz; Mehmet de Zeliş'siz hayatına alışmaya çalışmakta, ikisi de çok zorlanmaktadır. Ama geri adım atmaya niyetleri yoktur. Mehmet'in mahcubiyeti; Zeliş'in de öfkesi ve hayal kırıklığı buna engeldir. Ancak kader yine ağlarını örmekte gecikmeyecek ve Zelişle Mehmet'i yan yana değil, karşı karşıya getirecektir. Zeliş, Mehmet'in, hayattaki en değer verdiği insana, babasına zarar verdiğini zannettiğinde Zeliş'in soğumayan düşmanlığı yeniden harlanacaktır. Bunun üzerine Zeliş, Mehmet'in kurmaya çalıştığı yeni hayatını başına yıkmak isteyecektir. Mehmet için iki seçenek vardır. Ya hayatının yerle bir olmasını izleyecek ya da kendi yıkımı pahasına Zeliş'e kendisini affettirecektir. Zeliş ve Mehmet'in uçurumlarla, uçurtmalarla ve fırtınalarla sınanan aşkı, bu kez galip gelecek midir?

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