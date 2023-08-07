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ÜVEY ANNE 7. BÖLÜM FULL İZLE | atv Üvey Anne son bölüm

atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Üvey Anne 7. bölümüyle ekrana geldi. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği ONN Medya imzalı "Üvey Anne"nin senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme alıyor. Başrolünde Kutsi, Hazal Filiz Küçükköse, Aslı Tandoğanyer aldığı dizi, 7 Ağustos Pazartesi akşamı izleyicileriyle buluştu. İşte Üvey Anne 7. bölüm detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 01:30 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2023 Salı 02:00
ÜVEY ANNE 7. BÖLÜM FULL İZLE | atv Üvey Anne son bölüm

ÜVEY ANNE 7. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Üvey Anne 7. bölümüyle ekrana geldi. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Üvey Anne'nin 7. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

ÜVEY ANNE 7. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

ÜVEY ANNE 7. BÖLÜM KONUSU

Lansman gecesi Serap ve Faruk'un öpüştüğü görüntünün yayınlanmasından sonra Faruk soluğu Serap'ta alır. Ancak şirketin yandığı haberinin gelmesiyle oradan ayrılmak zorunda kalmıştır. Faruk'un Serap'tan hesap sorduğu anlarda Nisan ve Cem de oradadır. Kimse bilmese de az önce sevdiği kadının, kendisini okutup meslek sahibi yapan, çok sevip saygı duyduğu Faruk ile bu derece yakın olduğunu öğrenmek Cem'in ruhunda derin yaralar açmıştır. Ancak daha da beteri, Cem'in bunları gizlemek zorunda kalmasıdır. O gece Faruk Serap'la hesaplaşamasa da Cem bir yolunu bulup hesaplaşacaktır.

ÜVEY ANNE 7. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

Diğer yandan evdeki herkes, özellikle de Nisan, babasından açıklama beklemektedir. Ayrıca açıklama bekleyen sadece onlar değildir. Olayın yayınlanması ile birlikte Gencer ailesi medyada gündem konusu olmuştur. Kapının önünden ayrılmayan basın mensuplarını oradan uzaklaştıran kişi ise adı gibi kudretli olan Faruk'un yakın arkadaşı Kudret olacaktır. Uzun zamandır yurt dışında yaşayan Kudret, şirketi ateşe verenleri yakalamak konusunda arkadaşına yardımcı olmakla kalmayıp ortadan kaybolan Serap'ın da peşine düşecektir.

ÜVEY ANNE 7. BÖLÜM İZLE

ÜVEY ANNE TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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