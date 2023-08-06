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VERMEM SENİ ELLERE 8. BÖLÜM FULL İZLE | atv Vermem Seni Ellere son bölüm

Atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Vermem Seni Ellere 8. bölümüyle ekranlara geldi. Vermem Seni Ellere dizisi yeni bölümü merakla bekleniyordu. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği AKN Film imzalı yapımın başrollerinde ise Emre Bey, Buse Meral ve Fatih Al yer alıyor. İşte 6 Ağustos Pazar akşamı izleyicileriyle buluşan Vermem Seni Ellere 8. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 01:00
VERMEM SENİ ELLERE 8. BÖLÜM FULL İZLE | atv Vermem Seni Ellere son bölüm

VERMEM SENİ ELLERE 8. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Vermem Seni Ellere ile açtı. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Vermem Seni Ellere'nin 8. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

VERMEM SENİ ELLERE 8. BÖLÜM İZLE

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VERMEM SENİ ELLERE 8. BÖLÜM KONUSU

Mehmet ve Hande'nin nişanlı olduğunu öğrenen Zeliş, derin bir hayal kırıklığına kapılır. Ancak içten içe bunun bir yalan olduğuna inanmak istiyordur. Gerçekleri duymak için kendini Turgut'un evinde bulur. Ancak evde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Zeliş öyle çarpıcı bir gerçekle yüzleşir ki neye uğradığını şaşırır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Hande'nin söylediği bir cümleyle Zeliş'in Mehmet'e dair tüm umutları söner. Zeliş artık aşkını kalbine gömecek, Mehmet'i sonsuza dek unutacaktır. Ancak Mehmet'in Zeliş'ten ayrılmaya niyeti yoktur. Kuşlar, kulağına Zeliş'in hala onu sevdiğini fısıldamasıyla soluğu Zeliş'in yanında alır. Zeliş Mehmet'ten kurtulmak için öyle bir yöntem dener ki bu işin sonunda Mehmet'i neredeyse ateşe atıyordur. Son anda Mehmet'i yanmaktan kurtaran Zeliş yine Mehmet'le baş başa kalmış, aşk ateşinde kendi yanmayı tercih etmiştir. Ancak Mehmet'in yalanları bir bir ayağına dolanmaktadır artık. Zeliş'in geçmişin hesabını sormasıyla Mehmet için çember iyice daralır. Mehmet bu nedenle kendini aklamak ve Zeliş'in tüm soru işaretlerini yok etmek için risklerle dolu bir plan yapar. Planın sonunda Hande hiç hesaba katmadığı bir durumun içine düşer. Mehmet ve Zeliş Hande'nin pes ettiğini düşünürler ancak Hande eskisinden daha da kinlenmiştir. Kısasa kısas diyerek Mehmet'i tam korkunç bir tuzağın içine çekeceği sırada Mehmet hiç kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Bu hamleyle Mehmet Zeliş'i Hande'nin tüm kötülüklerinden sonsuza dek koruyacaktır belki ama bunun bedelini çok ağır ödeyecektir.

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