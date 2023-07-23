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VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM İZLE | atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Vermem Seni Ellere 6. bölümüyle ekranlara gelecek. Vermem Seni Ellere dizisi yeni bölümü merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği AKN Film imzalı yapımın başrollerinde ise Emre Bey, Buse Meral ve Fatih Al yer alıyor. İşte 23 Temmuz Pazar akşamı izleyicileriyle buluşacak Vermem Seni Ellere 6. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 15:20 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 15:40
VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM İZLE | atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

VERMEM SENİ ELLERE 6. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Vermem Seni Ellere ile açtı. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Vermem Seni Ellere'nin 6. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

VERMEM SENİ ELLERE 6. BÖLÜM İZLE

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VERMEM SENİ ELLERE 6. BÖLÜM KONUSU

Zeliş, her şeyden habersiz, Mehmet'le Hande'nin kurduğu evde, her şeyi öğrenmek üzeredir. Hande'de Zeliş'in varlığından habersiz onca hayalle dayayıp döşediği eviyle vedalaşmaktadır. Zeliş'in, her şeyi öğrenecek olması en başta onun planlarını suya düşüreceğinden Zeliş'i oradan göndermek için elinden geleni yapar. Zeliş, yine Mehmet'in geçmişine teğet geçmiş, gerçekleri öğrenememiştir. Ama bu, öğrenmeyeceği anlamına mı gelmektedir? Mehmet, bu sırrı daha ne kadar saklayacaktır? Zeliş'in Hande ile olan arkadaşlığı Mehmet'i fazlasıyla rahatsız etmeye başlamış, Hande ve Zeliş'in birlikte organize ettiği yöresel ürün pazarına gitmeyi reddetmiştir. Ama Mehmet o etkinliğe baş düşmanlarından birinin daha gittiğini öğrendiğinde kayıtsız kalabilecek midir? Mehmet, Zeliş'e çok sinirlidir. Zeliş yine kendi bildiğini okumuş hem Soner'in hem de Hande'nin ekmeğine yağ sürmüştür. Ama öyle bir şey olur ki Mehmet ve Zeliş; aralarındaki bağın kolay kolay kopmayacağını anlar. İlk defa birbirlerine karşı çok açık ve itirafa çok yakın oldukları anda Zeliş; Mehmetle arasındaki o büyük engelle karşılaşır.

VERMEM SENİ ELLERE 6. BÖLÜM İZLE

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