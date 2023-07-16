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VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM FULL İZLE | Vermem Seni Ellere atv son bölüm

Atv'nin yeni yaz sezonu dizisi Vermem Seni Ellere 5. bölümüyle ekranlara geldi. Vermem Seni Ellere dizisi yeni bölümü merakla bekleniyordu. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği AKN Film imzalı yapımın başrollerinde ise Emre Bey, Buse Meral ve Fatih Al yer alıyor. İşte 16 Temmuz Pazar akşamı izleyicileriyle buluşan Vermem Seni Ellere 5. bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 00:30 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 00:30
VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM FULL İZLE | Vermem Seni Ellere atv son bölüm

VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM İZLE | atv ekranları yaz sezonunu, fragmanlarıyla seyircileri ekran başına kilitleyen ve heyecanla beklenen dizi Vermem Seni Ellere ile açtı. Başarılı oyuncu kadrosunun yanı sıra başarılı hikayesiyle de diziseverleri etkileyen Vermem Seni Ellere'nin 5. bölüm konusu ve detaylarını haberimizde derledik.

VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM İZLE

VERMEM SENİ ELLERE TÜM BÖLÜMLER İZLE

VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM KONUSU

Zeliş ve Hande sonunda karşı karşıyadır. Zeliş her şeyi öğrenmek üzeredir. Mehmet, bunu fark ettiğinde büyük bir hamle yapması gerektiğini anlar. Mehmet'in planı işlediğinde Zeliş; Mehmet tarafından yemeğe davet edildiğini zannederken gözünü karakolda açmıştır. Mehmet, paçayı kurtardığını düşündüğünde bu kez Hande, çok başka bir planla karşısına çıkmış, Zeliş ve Mehmet'in burnunun dibine gelmiştir. Mehmet'e, Kıvanç'a ve Uğur'a rahat yüzü yoktur artık. Hande, Taşkıran'da iş birliği yapabileceği, kullanışlı bir ortak bulmuştur kendisine.

Soner'le birlikte Zeliş ve Mehmet'e göz açtırmayacaklardır. Zeliş, başlarda Hande'den rahatsız olsa da zaman geçirmeye başladıkça, onun hakkında yanıldığını düşünmeye başlar. Mehmet'in kendisine olan hislerinin de farkındadır, o yüzden Hande'yi tehlike olarak görmeyecektir. Ama kader, ağlarını öyle bir örecektir ki… Bu defa Hande'nin bile haberi olmadan Zeliş, Mehmet'le ilgili gerçeği öğrenmenin eşiğine gelecektir. Zeliş; Mehmet'le Hande'nin hayatlarını birleştireceği yerdedir.

VERMEM SENİ ELLERE 5. BÖLÜM İZLE

VERMEM SENİ ELLERE TÜM BÖLÜMLER İZLE

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