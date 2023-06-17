Haberler Dizi Haberleri 📺Gönül Dağı 102. bölüm FULL İZLE - TRT 1 Gönül Dağı son bölüm

📺Gönül Dağı 102. bölüm FULL İZLE - TRT 1 Gönül Dağı son bölüm

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, merakla beklenen yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. 17 Haziran Cumartesi yayınlanan yeni bölüm hakkında seyirciler, 102. bölüm için arama motorlarında araştırma yapıyorlar. Gönül Dağı 102. bölüm full izle, TRT 1 Gönül Dağı izle, TRT 1 canlı yayın izle, Gönül Dağı yeni bölüm izle konularını ve son bölümü haberimizde derledik...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 01:10 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 01:10
📺Gönül Dağı 102. bölüm FULL İZLE - TRT 1 Gönül Dağı son bölüm

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 17 Haziran Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 102. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 102. BÖLÜM ÖZETİ

Selma Öğretmen'in Taner'e olan hisleri Veysel, Ramazan, Asuman ve Cemile'nin dikkatini çeker. Dörtlü, bu durumda ne yapacaklarını konuşurlar. Taner ile arasındaki bazı yanlış anlaşılmalar sonucu Selma kendini zor bir durum içinde bulur. Selma ne yapacaktır? Elif'in ameliyattan çıkmasıyla herkes rahat bir nefes alır. Yaptığı hataların farkına varan Barış, bir karar vermiştir. Barış ne yapacaktır? Azize'nin evliliğine karşı çıkan çocukları Azize'yi huzurevinden alarak başka bir yere götürmeye karar verirler. Azize'nin tepkisi ne olacaktır? Sennur ve Yaşar evlenmeye karar vermiştir. Sennur mükemmel bir düğün ister. Bu durum Yaşar'ın başına neler açacaktır?

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