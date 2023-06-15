📺Camdaki Kız 82. BÖLÜM FİNAL FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 15 Haizran Perşembe günü ekranlara gelen 82. bölümünde neler yaşandığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 82. BÖLÜM İZLE

CAMDAKİ KIZ 82. BÖLÜM KONUSU

Laz Kızı Hayri'yi bıçakladıktan sonra teslim olur. Hayri'nin ölümü Nalan, Türkan ve kızları çok sarsmıştır. Nalan, Laz Kızı ve Hayri hakkındaki gerçekleri de öğrenir. Cenazede en büyük yardım ise Sedat'tan gelir ve herkesi şaşırtır. 1 yıl sonra ise Nalan ve Sedat bambaşka bir hayata yol almışlardır. İkisi yıllar sonra ilk buluşmalarını tekrar yaşar. Bu kez bambaşka iki kişi olarak oturdukları masadan herkesi mutlu eden bir karar çıkar. Hem Nalan ve Sedat hem de diğerleri için hayat eksikleriyle de olsa yeniden rayına oturmuştur.

👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉CAMDAKİ KIZ 82. BÖLÜM İZLE