Haberler Dizi Haberleri 📺Çöp Adam 25. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

📺Çöp Adam 25. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

Psikiyatri uzmanı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan, başrollerini Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu edinen Çöp Adam, son bölümüyle izleyicilerinin beğeni ve merakını kazandı. Seyirciler dizinin yeni bölümünü izlemek için arama motorlarında Çöp Adam Yeni Bölüm izle, Star Tv Çöp Adam 25. Bölüm izle, 14 Haziran Çarşamba Çöp Adam son bölüm full izle konularını aratırken tüm merak edilenleri haberimizde derledik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 01:30 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2023 Perşembe 02:00
📺Çöp Adam 25. BÖLÜM TEK PARÇA FULL İZLE | Çöp Adam STAR TV son bölüm

ÇÖP ADAM YENİ BÖLÜM İZLE | Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyen Çöp Adam'ın 25. bölümünde neler yaşandığı diziseverler tarafından merak ediliyor. Başrollerini Elçin Sangu ve Engin Altan Düzyatan'ın paylaştığı, gerçek bir hayat hikayesinden senaryoya uyarlanan Çöp Adam dizisi hakkında, arama motorlarında araştırılan Star TV Çöp Adam 25. bölümünün konusunu ve son bölümü haberimizde derledik.

ÇÖP ADAM 25. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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ÇÖP ADAM 25. BÖLÜM KONUSU

Peri'nin hamilelik haberinin ardından İpek, Peri'nin hiç beklemediği bir tepki verir. Bu tepki Peri'yi altüst etse de bebeğinin iyiliği için bir karar alır. Tamer, Berrin ve Damla'ya bebek haberini verir. Damla, bebek haberiyle sarsılmışken bir yandan da Berrin ve Seko, Damla'ya ilişkilerini açıklamaya karar verirler.

Bülent, Elit'e Tamer'in onu kaçırdığını anlatınca Tamer, Elit'le konuşmaya gider ve şaşırtıcı bir Elit'le karşılaşır. Yapayalnız kalan İpek, çaresizce bir adım atacakken yardımına hiç beklenmedik biri koşar.

Yavuz, Meryem'i istemeye gelecektir. Bülent, bu güzel geceyi sabote etmek için elinden geleni yapsa da bu sefer bütün planları suya düşer. Bülent ve İpek artık tamamen hayatlarından çıkmış, tüm sorunlardan kurtulmuşlardır. Sonunda Peri bebeğini kucağına alır. Meryem'in düğün günü gelir çatar. Ancak en mutlu günlerinin kabusa döneceğinden habersizlerdir.

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