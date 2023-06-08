Haberler Dizi Haberleri 📺Camdaki Kız 81. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle

📺Camdaki Kız 81. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 81. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle izleyicilerini meraklı bir bekleyişe sokan dizinin merakla beklenen yeni bölümü ekrana gelecek. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 81. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 81. ve en son yayınlanan bölümü...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 11:40 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 12:10
📺Camdaki Kız 81. BÖLÜM FULL İZLE | Camdaki Kız KANAL D son bölüm - Camdaki Kız yeni bölüm izle

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 8 Haizran Perşembe günü ekranlara gelecek olan 81. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

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CAMDAKİ KIZ 81. BÖLÜM KONUSU

Laz Kızı'na boşanacağının sözünü veren Hayri köşeye sıkışmıştır ve Türkan'ı da ikna ederek soluğu tekrar tekrar adliyede alır. Laz Kızı ise hem Türkan'ın hem de Hayri'nin ensesindedir. Billur, aldığı habere çok sevinirken; kendini eve kapatan Nalan için de çok endişelenmektedir. Sedat, Nalan'ı psikiyatri merkezi önünde görür ve ona ne olduğunu merak eder. Rafet ise Nalan'ın mutsuz olduğunu duyunca onu ziyaret eder. Laz Kızı, Hayri'nin daha önce boşandığını öğrendikten sonra Hayri'ye çok öfkelenir ve gözünü karartıp onun karşısına çıkar.

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