📺Camdaki Kız 80. bölüm ne zaman yayınlanacak? Camdaki Kız yeni bölüm bu akşam var mı?

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve başrollerini Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı Camdaki Kız'ın 1 Haziran Perşembe günü ekranlara gelecek olan 80. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...
👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
CAMDAKİ KIZ 80. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Camdaki Kız dizisi 25 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak bölümü 1 Haziran tarihine ertelendi. Kanal D bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel yayınını ekranlara getirecek.
👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN