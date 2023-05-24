📺Kuruluş Osman 127. BÖLÜM FULL İZLE | Kuruluş Osman ATV son bölüm

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 127. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 127. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kuruluş Osman dizisinin 127. ve en son yayınlanan bölümü...

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KURULUŞ OSMAN 127. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY, TEKFUR VALENS'E NASIL KARŞILIK VERECEK?

Tekfur Valens büyük bir ordu toplamaktadır. Osman Bey, Ak Sakallılar'la istişare ederek Tekfur Valens'in yeni oyununu değerlendirir. Osman Bey için artık av vaktidir! Osman Bey, evlatları ve alpları Tekfur Valens'in oyununa nasıl karşılık verecektir?

OSMAN BEY'İN HEDEFİ KOYUNHİSAR!

Osman Bey, Tekfur'un gelmekte olan ordusuna aldırış etmeden yeni hedefini koyar. Hedef artık Koyunhisar'dır. Osman Bey, Koyunhisar'ı almak için nasıl bir hamle yapacaktır?

ALÇİÇEK HATUN'UN AKIBETİ NE OLACAK?

İsmihan Sultan ve Sultan Alaeddin kaçtıkları yerde intikam alma peşindedirler. İsmihan Sultan, Bengi'den intikam almak için Alçiçek'i kurban etme peşindedir. Pusuya düşen Alçiçek'in akıbeti ne olacaktır?

HATUNLARIN İSMİHAN SULTAN'A KARŞI OYUNU!

Hatunlar, İsmihan Sultan'ı yakalamak için bir oyun içine girmişlerdir. İsmihan Sultan'ı ele geçirmek için yaptıkları oyun neye mâl olacaktır? İsmihan Sultan, Alçiçek'in öldüğünü söyler. Alçiçek gerçekten ölmüş müdür?

ESRİGÜN HATUN'UN YENİŞEHİR VAZİFESİ!

Esrigün Hatun, Yenişehir'e bomba gibi düşer. Uçların dağılan şirazesini toplayacaktır. İsmihan Sultan ve Malhun Hatun arasındaki gerilim nereye varacaktır?

OSMAN BEY VE EVLATLARI, TEKFUR VALENS'İN TUZAĞINDAN KURTULABİLECEK Mİ?

Osman Bey ve evlatları Tekfur Valens'le yapılan çarpışmada büyük bir tuzağa düşerler. Bu kurtulabilecekler midir?

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Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)