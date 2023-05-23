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Ben Bu Cihana Sığmazam 32. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 32. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 32. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 32. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 32. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 23 Mayıs Salı günü yayınlanacak 32. bölümünde neler yaşanacak? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 32. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 13:30 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 Salı 13:30
Ben Bu Cihana Sığmazam 32. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 23 Mayıs Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 32. bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 32. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 32. BÖLÜM KONUSU

Azra, Cezayir ve Ateş arasındaki gerilim hattında Kayıkçıyla olan bağlantısını inkar eder. Cezayir kimseye söylemediği gizli bir planla Azra'yı serbest bırakır. Azra'nın evine Ateş'i yollar ve her tarafın incelenmesini izler. Azra'nın evinden gelen dosyalar arasında sürpriz bir fotoğrafla karşılaşır. Cezayir fotoğraftaki kişinin Kayıkçı olma ihtimali üzerine düşünmeye başlar.

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Tatavlalı, Orhan'ın öldüğünü öğrenir. Cezayir'i zor durumda bırakmak için suçu onun üzerine atar. Orhan'ın ölümü ortaya çıkınca Melike ve Azamet zor duruma düşer. Bu durumdan kurtulmak için hayatlarıyla ilgili riskli bir karar alıp geri dönüşü olmayan bir yola girerler.

Tatavlalı usulsüz yoldan kazandığı paraları yurtdışına kaçırması için Mişon'u görevlendirir. Tatavlalı paraların yerine ulaşmadığını anlayınca Mişon'un Cezayir'le hareket ettiğini anlar. Paralarını kurtarmak için baskına giden Tatavlalı para yerine daha değerli bir şey bulur.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 32. bölüm izlemek için tıklayın

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Kızının zor durumda olduğunu anlayan Kayıkçı karşı atağa geçer ve kimsenin tahmin edemeyeceği yollardan Leyla'ya ulaşır.
Cezayir'in fotoğrafta gördüğü kimdir? Tatavlalı'nın para yerine bulduğu daha değerli olan şey nedir? Melike ve Azamet'in hayatlarıyla ilgili aldıkları karar nedir? Kayıkçı, Leyla'ya zarar verecek mi?

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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