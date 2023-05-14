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YARGI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? Kanal D Yargı 64. bölüm bu akşam var mı? Yargı bitti mi, final mi yaptı?

Kanal D ekranlarından yayınlanan Yargı dizisi yeni bölümünün 14 Mayıs Pazar günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Dizinin son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, 'Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Kanal D Yargı 64. bölüm bu akşam var mı? Yargı bitti mi, final mi yaptı?' izle sorgularını yapıyor. İşte Yargı dizisinin detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 13:30
YARGI YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? Kanal D Yargı 64. bölüm bu akşam var mı? Yargı bitti mi, final mi yaptı?

Kanal D ekranlarından izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı'ın 14 Mayıs Pazar günü ekranlara gelmesi beklenen 64. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Kanal D Yargı 64. bölüm bu akşam var mı? Yargı bitti mi, final mi yaptı? İşte detaylar...

YARGI 64. BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Yargı dizisinin yeni bölümü, 14 Mayıs Pazar günü yayınlanmayacak. Bunun yerine Kanal D ekranlarında, saat 16.00'da başlayacak olan Seçim Özel programı yayında olacak.

YARGI BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, 7 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanan 63. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin başlaması için tarih verilmezken yeni sezonun Eylül ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

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