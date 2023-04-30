Haberler Dizi Haberleri 📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 74. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 74. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 74. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 74. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 74. yeni ve 30 Nisan Pazar günü yayınlanacak son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 09:40 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 10:00
📺Teşkilat YENİ BÖLÜM İZLE - TRT 1 CANLI İZLE | Teşkilat 74. son bölüm izle (Teşkilat TEK PARÇA FULL İZLE)

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 30 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 74. bölümü yine nefesleri kesmeye hazırlanırken Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT'TA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU? (73. BÖLÜM ÖZETİ)

Ömer'i kaybetme korkusuyla baş başa kalan Zehra derin bir acı yaşarken aynı zamanda intikam hırsıyla da yanıp tutuşmaktadır. Gözleri önünde ikinci defa aynı acıya tanık olan Efkar ise deşifre olma pahasına gemileri yakar. Hartley, terör devleti için sahadaki mücadelesini organize etmeye başlar. Bunun yanında Helen, babasının gerçek yüzü karşısında keskin bir dönüşümün eşiğinde karar vermek zorunda kalır. Atılan adımlar saklanan sırların ortaya çıkmasını sağlarken tehlikeyle baş başa kalmanın da yolunu açacaktır…

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