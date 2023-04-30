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📺Teşkilat YENİ BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Teşkilat 74. bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 74. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 74. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 74. yeni ve 30 Nisan Pazar günü yayınlanan son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 01:00
📺Teşkilat YENİ BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Teşkilat 74. bölüm izle

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 30 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 74. bölümü yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

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📺TEŞKİLAT'TA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU? (73. BÖLÜM ÖZETİ)

Ömer'i kaybetme korkusuyla baş başa kalan Zehra derin bir acı yaşarken aynı zamanda intikam hırsıyla da yanıp tutuşmaktadır. Gözleri önünde ikinci defa aynı acıya tanık olan Efkar ise deşifre olma pahasına gemileri yakar. Hartley, terör devleti için sahadaki mücadelesini organize etmeye başlar. Bunun yanında Helen, babasının gerçek yüzü karşısında keskin bir dönüşümün eşiğinde karar vermek zorunda kalır. Atılan adımlar saklanan sırların ortaya çıkmasını sağlarken tehlikeyle baş başa kalmanın da yolunu açacaktır…

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