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YÜREK ÇIKMAZI 19. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 19. bölümü merakla bekleniyordu. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 19. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgileri araştırılıyor. Peki, Yürek çıkmazı bu akşam var mı? İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 01:30 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 01:30
YÜREK ÇIKMAZI 19. BÖLÜM FULL İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm tek parça izle

Yürek Çıkmazı dizisi 19. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 19. bölümüyle 11 Nisan Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelen dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 19. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 19. BÖLÜM KONUSU NE?

Cenazenin ardından; acısını bir nebze olsun unutmak ve Ali Fuat'a verdiği sözü yerine getirmek isteyen Halil, gece gündüz çalışarak kulübü açılışa hazır hale getirir. Ali Fuat'ın vasiyetinin açıklanmasını ardından tüm mirasın Halil'e kaldığı öğrenilir. Gerçekleri kendisinden sakladığı için Halil'e mesafeli duran Zeynep ve Halil'in arası vasiyet yüzünden tekrar gerilir. Halil, Ali Fuat'ın da arzu ettiği gibi Zeynep'le evlenerek babasının tüm variyetini Zeynep'in üzerine geçirmek ister. Bu Ali Fuat'ın ondan son isteğidir. Zeynep ise soyadını alamadığı bir babanın malını da reddeder. Artık evliliklerinin önündeki en önemli engel bu mirastır. Yılmaz adım adım kızını boşanmaya doğru sürüklerken, kendisi de Kader ile yeni bir hayat kurmanın derdindedir. Ancak Kader'in Yılmaz için bambaşka planları vardır. Yılmaz'ın hak ettiği cezayı alması için ilk adımı atar ve Zeynep'in telefonuna sesli bir mesaj bırakır.

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Yürek Çıkmazı dizisi 19. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

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