Ben Bu Cihana Sığmazam 26. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 11 Nisan Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 26. bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölüm bilgileri...

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 26. BÖLÜM KONUSU

Tatavlalı, Cezayir'in zor durumundan faydalanmak ve sokaklarda kendine alan açmak için Nasip ve Enver'e emir verir. Bunun üzerine sokaklardan Cezayir'e sert bir mesaj gelir. Cezayir, meclisindeki arkadaşlarını kızdırmak pahasına Tito üzerinden Tatavlalı'ya bir plan kurar.

Ateş ve Azamet, gizlice Kayıkçı'yı araştırmaya devam eder. Takip ettikleri iz onları Kayıkçı'ya ait bir mekana götürür. Ateş ve Azamet, vardıkları mekanda Cezayir ve meclisi için hayati öneme sahip bir tehditle karşılaşır. Kayıkçı gücünü bir kez daha göstermek için Cezayir'in ailesini hedef alarak varlığını hissettirir.

Leyla, haklı gerekçelerle dahi olsa Firuze'nin sürekli hayatlarında olmasından rahatsız olur ve Cezayir'den bu konuya bir çözüm bulmasını ister. Leyla'nın ağabeyi Bekir ile ilgili şüpheleri vardır ve bu şüpheleri gidermek için etrafını sorgulamaya başlar.

Zeliha, aktif göreve dönmek için Atakan'a ısrar eder. Atakan, Zeliha'ya zor bir görev verir.

Canan'ın aklında Ethem'in katiliyle ilgili bir kafa karışıklığı vardır. Ethem'in katilini Cezayir'e sormak için onun mekanına gider.

Tatavlalı, Cezayir'in kurduğu tuzağa düşer mi? Cezayir, Tatavlalı'nın gönderdiği mesaja nasıl karşılık verir? Cezayir, Leyla ve Firuze arasındaki gerilime bir çözüm bulacak mı? Leyla, Bekir ile ilgili bir ipucuna ulaşacak mı? Zeliha, verilen görevin altından kalkacak mı?

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Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 26. bölüm izlemek için tıklayın

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