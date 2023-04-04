Haberler Dizi Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam 25. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

Ben Bu Cihana Sığmazam 25. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarından yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam, 25. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 25. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm full izle, Ben Bu Cihana Sığmazam izle, Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm izle sorgularını yapıyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam 4 Nisan Salı günü yayınlanacak 25. bölümünde neler yaşanacak? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 25. bölümüyle ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 15:46
Ben Bu Cihana Sığmazam 25. BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle - atv Ben Bu Cihana Sığmazam izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam, 4 Nisan Salı günü yeni maceralarla izleyicinin karşısına çıkacak. Heyecanla beklenen 25. bölümünde neler yaşanacağını merak ediliyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 25. bölüm bilgileri...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 25. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 25. BÖLÜM KONUSU

Gülendam, Cezayir'i karşısına alır ve ailenin başındaki kara bulutları dağıtması için oğluyla sert bir konuşma yapar. Cezayir'den ailesine bu acıları yaşatanlardan hesap sormasını ister. Cezayir, bu konuşmanın üzerine meclisi toplar ve düşmanlarını alt etmek üzere kararlarını açıklar.

Ateş, Azamet'i de yanına alarak Cezayir'den habersiz Kayıkçı'nın izini bulmak için harekete geçer. Ateş ve Azamet, Kayıkçı'nın gizlice yönlendirmesiyle girdikleri yolun sonunda Cezayir ve ailesini temelden sarsacak bir mesaj alır.

Ekabir, Tito'ya ailesinin ölüm emrini veren kişinin Tatavlalı olduğunu söyler. Tito, öcünü almak için Tatavlalı'nın peşine düşer. Cezayir de Tatavlalı'dan intikam almaya karar verince Cezayir, Tito ve Tatavlalı bir noktada karşı karşıya kalır.

Firuze'nin, Canan'a destek olmak adına Gülendam'ın evinde olması Leyla'yı rahatsız eder. Bu durumun üzerine bir de Firuze'nin, Leyla'nın galerisinde etkinlik düzenlemesi sabrını taşırır.

Cezayir'in mecliste aldığı kararlar nelerdir? Kayıkçı'nın Cezayir ve ailesini sarsacak mesajı nedir? Leyla, Firuze'nin etrafındaki varlığından kurtulmak için ne yapmayı planlar?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 25. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 25. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

DİĞER
Chelsea Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Premier Lig Chelsea Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'dan eski kayınvalidesine yorum! Acılı anne Nesrin Ortaç ölen oğluyla fotoğrafını paylaştı: "Meleğim..."
G.Saray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi!
Dev transfer operasyonu! Listede 3 isim var...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÜÇ KIZ KARDEŞ SON BÖLÜM İZLE
📺Bir Küçük Gün Işığı SON BÖLÜM FULL İZLE (3 NİSAN)
YÖK bursu başvuru şartları ve başvuru ekranı!
KYK ön lisans, lisans, yüksek lisans bursu ne kadar oldu 2023?
YÖK bursuna zam mı geldi, ne kadar oldu 2023?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Talisca'dan sürpriz karar! G.Saray ve Beşiktaş... Talisca'dan sürpriz karar! G.Saray ve Beşiktaş... 15:48
Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Trabzonspor maçı saat kaçta? 15:33
F.Bahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı? F.Bahçe'de Aziz Yıldırım gelişmesi! Aday olacak mı? 15:29
Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta? 15:08
Gençlerbirliği'nde Mustafa Dalcı dönemi sona erdi! Gençlerbirliği'nde Mustafa Dalcı dönemi sona erdi! 15:05
G.Saray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi! G.Saray'a transfer olacak mı? Inaki Pena kararını verdi! 14:48
Daha Eski
Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta? Galatasaray - Başakşehir maçı saat kaçta? 14:44
Rafael Nadal Monte Carlo'da yok Rafael Nadal Monte Carlo'da yok 14:34
TFF ligden çekilen takımlarla ilgili açıklama! Beşiktaş... TFF ligden çekilen takımlarla ilgili açıklama! Beşiktaş... 14:27
Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı! Kasımpaşa yeni teknik direktörünü açıkladı! 14:05
Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemler açıklandı! Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemler açıklandı! 13:56
Ankaragücü-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Ankaragücü-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 13:39