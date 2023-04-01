📺Gönül Dağı 91. bölüm FULL HD İZLE - GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM TEK PARÇA - TRT 1 GÖNÜL DAĞI son bölüm izle

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 1 Nisan Cumartesi günü izleyicisiyle buluştu. Gönül Dağı 91. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 91. BÖLÜM İZLE

GÖNÜL DAĞI 91. BÖLÜM ÖZETİ

Tarım arazilerinin böceklerin istilasına uğramasıyla kasaba halkı zor durumda kalır. Amcaoğulları ve kasabalılar mantar aramaya başlarlar. Arama sırasında Taner'in başına ne gelecektir? Asuman ve Münir arasında gerginlik devam eder. Gazeteden okuduğu haberle şaşıran Münir ne yapacaktır? Dişçi Musa'nın huzurevine yerleşmesiyle üzülen Cemile, hastaneye kaldırılır. Cemile'nin hastalığı nedir? Selami ve Keriman'a beklenmedik ziyaretçiler gelir. Gelen kişiler kimdir?

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 91. BÖLÜM İZLE

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

👉GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GÖNÜL DAĞI 91. BÖLÜM İZLE