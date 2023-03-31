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📺Yalı Çapkını 26. BÖLÜM FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Yalı Çapkını'nın merakla beklenen 26. bölümü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin 26. bölümü 31 Mart Cuma günü yayınlanıyor. Dizinin meraklıları arama motorlarında Yalı Çapkını 26. bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 01:00
📺Yalı Çapkını 26. BÖLÜM FULL İZLE - Yalı Çapkını STAR TV son bölüm

Gaziantepli bir ailenin oğullarını evlendirmek için kız bulma çabasıyla gelişen olayları anlatan Yalı Çapkını, 26. yeni bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta cuma günleri yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yalı Çapkını için seyirciler arama motorlarında Yalı Çapkını 26. Bölüm izle, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM KONUSU

Seyran, Ferit'i Pelinlerde gördükten sonra eve geri döner ama burnundan solumaktadır. Zerrin, istediği gerginliği yaratmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz.

Kazımlar iftarda Korhanların misafiri olurlar. Masada Suna ve Saffet'in durumu da konuşulunca Ferit teknede Saffet'le bir görüşme daha yapmaları için Kazım'dan onay alır.

YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

İşlerin ilerlemesi Suna'yı da Abidin'i de kahrederken Abidin Suna'ya bir teklif yapar.

Zerrin'in yeni hamlesi Seyran'ı tedirgin edince, önlemini kimsenin beklemediği şekilde alır.

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YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme almıştır.

YALI ÇAPKINI 26. BÖLÜM İZLE 🎬

STAR TV YALI ÇAPKINI TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

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