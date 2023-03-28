Haberler Dizi Haberleri Gecenin Ucunda 22. BÖLÜM FULL İZLE - Gecenin Ucunda son bölüm izle - Star TV Gecenin Ucunda tek parça izle

Gecenin Ucunda 22. BÖLÜM FULL İZLE - Gecenin Ucunda son bölüm izle - Star TV Gecenin Ucunda tek parça izle

Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 28 Mart Salı günü seyircisi ile buluştu. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda dizisinin 22. yeni ve son bölüm bilgilerine haberimizde yer verdik.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 02:00 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 02:30
Gecenin Ucunda 22. BÖLÜM FULL İZLE - Gecenin Ucunda son bölüm izle - Star TV Gecenin Ucunda tek parça izle

Yönetmenliğini Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür'a ait Gecenin Ucunda, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı sevilen dizi 22. bölümüyle ekranlara geldi. Gecenin Ucunda'nın hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni bölüm izle, Gecenin Ucunda 22. bölüm tek parça full izle | Star TV Gecenin Ucunda son bölüm izle konularını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler...

GECENİN UCUNDA 22. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GECENİN UCUNDA 22. BÖLÜM KONUSU

Nejat, Kazım'ın kendisine kurduğu kumpası ifşa etmek için Macide'nin karşısına çıkmış, her şeyi tek tek anlatmıştır. Ancak Macide, Nejat yerine Kazım'a inanmayı tercih etmiştir.

Nejat, Kazım konusunda Macide'nin gözlerini açmaya kararlıdır ancak kocasına güvenmekte kararlı olan Macide'yi ikna etmek neredeyse imkansızdır.

GECENİN UCUNDA 22. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Macide, Nejat'ın tavırlarına anlam veremeyip, onun için endişelenmeye başlamışken başına hiç beklemediği bir yerden onu derinden sarsacak başka bir darbe gelecektir.

Acaba Macide düştüğü bu cenderenin içinden çıkmayı başarabilecek, başına gelenler karşısında ayakta kalabilecek midir?

GECENİN UCUNDA 22. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 22. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER
Fahriye Evcen’e hamilelik kiloları çok yakıştı! Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen’den aşk pozu!
Erden Timur'dan şok sözler! Zaniolo, Icardi ve F.Bahçe...
Milliler penatlı bekledi! İşte o pozisyon
Kanarya'ya Premier Lig'den golcü önerisi! Yönetim...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺Ben Bu Cihana Sığmazam SON BÖLÜM FULL İZLE (28 MART)
📺Üç Kız Kardeş SON BÖLÜM FULL İZLE (28 MART)
2023 bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Nisan ara tatil ne zaman 2023?
Antalya iftar ve sahur vakti 29 Mart Çarşamba
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Hırvatlara bu taktikle oynayamazsın" "Hırvatlara bu taktikle oynayamazsın" 01:08
TFF Başkanı Büyükekşi: Rakip çok şanslıydı TFF Başkanı Büyükekşi: Rakip çok şanslıydı 00:48
Stefan Kuntz: Skordan memnun değilim! Stefan Kuntz: Skordan memnun değilim! 00:35
"Bazı şanslar bulduk ve golleri bulduk" "Bazı şanslar bulduk ve golleri bulduk" 00:29
Çağlar: Hatalarımızdan ders çıkaracağız Çağlar: Hatalarımızdan ders çıkaracağız 00:10
İspanya'ya deplasmanda şok mağlubiyet! İspanya'ya deplasmanda şok mağlubiyet! 23:47
Daha Eski
A Milli Takım Bursa'da kaybetti! A Milli Takım Bursa'da kaybetti! 23:45
Galler tek golle kazandı! Galler tek golle kazandı! 23:40
Milliler penatlı bekledi! İşte o pozisyon Milliler penatlı bekledi! İşte o pozisyon 23:23
Toroğlu: Akıllı defans yapacaksın! Toroğlu: Akıllı defans yapacaksın! 22:54
A Milli Takım'da şok sakatlık! A Milli Takım'da şok sakatlık! 22:31
Anadolu Efes evinde galip geldi! Anadolu Efes evinde galip geldi! 22:14